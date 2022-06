Malabon lumubog sa palyadong MMDA floodgate

Lubog sa baha ang 10 barangay sa Malabon City matapos na pumalya ang dalawang floodgate ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sabay sa epekto ng high tide sa lugar mula nitong Hunyo 11.

Tinukoy ng Malabon Disaster Risk Reduction ang Management Office ang mga apektadong barangay ng Dampalit, Muzon, Ibaba, Hulong Duhat, Flores, Bayan-Bayanan, Baritan, Concepcion, San Agustin at Tañong.

Umaabot umano ng hanggang baywang ang taas ng tubig sa nasabing mga lugar pagsapit ng alas-8:00-10:00 ng umaga dahil sa high tide bunsod ng pag-apaw ng Dampalit river.

Samantala, pinabibilis na ng MMDA ang pagsasaayos sa mga nasirang gate. Ani MMDA flood control and sewerage management office head Engr. baltazar Melgar, pansamantalang itinigil ang operasyon ng navigational gate sa bukana ng Tangos River sa Navotas City para bigyan-daan ang pagsasaayos nito.

Kailangan aniya itong sumailalim sa emergency repair nang magkaproblema ang gate noong Marso. Mahigit dalawang dekada na ang nasabing pasilidad at patuloy umanong masisira ang mechanical at electrical components ng gate kapag hindi inayos ang pagkakahabay ng link arm at pagpapalit ng mga nasirang bahagi.

Aminado rin si Melgar na hirap ang mga pribadong contractor dahil kinukumpuni ito sa ilalim ng tubig. Ginagawa aniya ang mud blasting at desilting activity para mabawasan ang bigat ng gate at maiwasang mawala sa alignment ang mga trunnion o pin ng gate. Posible umanong tumagal pa ng hanggang 10 araw bago tuluyang maisaayos ng MMDA ang Tanza floodgate at limang araw para sa Muzon/Dampalit gate.(Betchai Julian)