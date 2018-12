Malabon City Science and Math High School papasinayaan

Mula sa naipasang panukalang batas hanggang sa pagpapasinaya sa bagong eskuwelahan.

Aangat na nang lubusan ang mga estudyante sa Malabon dahil sa pagpapasinaya ng kauna-unahan at bagong Scienc­e and Mathematics High School sa Malabon National High School sa Brgy. Hulong Duhat.

Sa pangunguna ng may-akda na si Cong. Ricky Sandoval at sa suporta ni Vice Mayor Jeannie Sandoval, naging posible ang paggawa ng isang eskuwelahan sa Malabon na huhubog sa talento ng mga kabataan na magagaling at nais pang mahasa sa Science, Technology and Mathematics o STEM.

“Here’s to flourishing our hometown’s geniuses! Ang establishment ng Malabon Science and Mathematics High School ay makapagbibigay ng oportunidad sa highl­y talented nating mga anak upang mag-excel pa lalo sa Science and Mathematics at upang maihanda ang mga kabataan ng Malabon sa Science and Technology driven society ngayon. Noon, tayo na lamang sa Camanava ang walang sari­ling Pisay pero kagaya ng pangako ko noon pa man, hindi tayo pahuhuli lalo na at mayroon tayong mga estudyante na talaga namang umaangat pagdating sa edukasyon at nakikipagsabayan ng ta­lento sa ibang mga eskuwelahan. Narito na ang ating sari­ling bersyon ng Pisay,” ani Cong. Sandoval.

Ang pagpapasinaya ng Science and Math High School ay sa ilalim ng naipasang batas ni Cong. Sandoval na Republic Act 11007 o an act establishing a Natio­nal Science and Mathematics High School in Brgy. Hulong-Duhat, City of Malabon to be known as Malabon City National Science and Mathematics High School.

Bukod sa pagpapatayo ng isang Scienc­e and Mathematics High School, may puwang na rin ang curriculum ng ating senior high schools para sa technical-vocational courses (techvoc) gaya ng maritime courses. Sa pagkakaroon ng pampublikong Maritime High School sa Santiago Syjuco Memorial High School, mas mapapalapit na ang pagmamarino sa mga taga-Malabon at kahit graduate pa lamang ng senior high ang mga estud­yante ay employment-ready na ito sa ma­ritime industry.