Mala-tokhang raid! 6 aktibista todas sa Calabarzon

Nasa 6 na aktibista ang napatay habang 9 naman ang inaresto sa serye ng pagsalakay na ginawa sa mga bahay at tanggapan ng mga makakaliwang grupo sa Calabarzon nitong Linggo.

Sa pahayag ni Bagong Alyansang Makabayan secretary general Renato Reyes, giniit niya ang magkondena sa brutak at deadly crackdown sa mga aktibista.

Kabilang sa nasawi si Emmanuel Asuncion. Naging madugo umano ang paghuli kay Asuncion nang makipagpalitan ito ng putok sa pulisya.

Sa ulat, alas- 5:30 ng madaling-araw ng isilbi ng mga awtoridad ang search warrant na inisyu ni Hon. Jose Lorenzo R. Dela Rosa, 1st Vice Executive Judge ng RTC, NCJR, Branch 4, Manila sa kasong paglabag umano sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 o batas na kaugnay sa mga pampasabog.

Subalit sa halip na sumuko, kumaripas diumano ito ng takbo at nakipagpalitan ng putok sa pulisya.

Narekober umano sa lugar ang isang kalibre 45 pistol, 2 magazine ng cal 45 na loaded ng mga bala at 4 fired cartridges.

Batay naman sa Facebook post ng mga grupong College Editors Guild of the Philippines at Gabriela Youth Southern Tagalog, pinasok ng mahigit 20 armadong nagpakilalang mga pulis ang tanggapan ng Worker’s Assistance Center sa Salitran, Dasmariñas City kung saan naabutan si Asunsion, misis nito at isang miyembro ng grupong Kabataan.

Nakarinig na lamang umano ng 10 putok ang dalawa at nakita na dinala ng mga armado ang duguang katawan ni Asuncion. Ayon sa dalawang nakaligtas, nagpakilalang mga pulis Laguna ang mga kalalakihan na ang iba ay nakasuot ng uniporme subalit may mga takip ang name tag.

Habang sa Kasiglahan Village, Montalban, Rizal naman ay nasawi sina Michael Dasigao at Makmak ng Sikkad Montalban nang magkaroon umano ng putukan.

Ayon naman kay Bayan Muna Partylist Representative Teddy Casiño mala tokhang ang istilo na ginawa ng kapulisan at sundalo sa paghuli na gaya ng dalawang leader at isang HR worker na inaresto na sina Steve Mendoza, Mags Camoral, at Nimfa Lanzanas. (Ronilo Dagos/Gene Adsuara/Vick Aquino)