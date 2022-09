Mala-Kidlat na Multo, Nakita!

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng mala-kidlat na multo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Demi ng Makati ay biglang napatext sa Misteryo at isinangguni ang kanyang karanasan tungkol sa mga multong aniya’y parang kidlat kung sumulpot. Nagtatanong siya kung mga multo ba ito ng namatay na tao, elemental ba o EkstraTerestriyal?

Misteryo: “Matagal mo na ba nakikita itong mala-kidlat na multo?”

Demi: “Matagal na rin pero noong una hindi ko masyado pinapansin. Kaso mas madalas na ngayon palagi ko na sila nakikita. Ewan ko lang kung nakikita rin sila ng iba.”

Misteryo: “As far as I know may entity na kidlat talaga sila in fact sila yung essence ng kidlat kaya nga yun daw pangil nila ang kinukuha bilang agimat.”

Demi: “Not sure kung katulad sila ng nakikita ko kasi kahit hindi naman kumikidlat nakikita ko sila kahit saan. Sa house din may bigla akong nakikita na kidlat na multo.”

Misteryo: “Mukhang magandang imbestigahan yan ah buti nabanggit mo sa Misteryo yan. Ang alam ko tulad ko may time nakikita ko mga light streak and I know mga spirit sila pero sa bilis nila para lang silang lightning streak.”

Demi: “Yun din ang alam ko pero iba talaga itong nakikita ko. Yung minsan nakita ko steady lang yung entity pero gumagalaw siya na parang kidlat para siyang nagba-vibrate na kidlat. May form siya head at arms pero lightning siya.”

Misteryo: “I see kailangan ko imbestigahan yan very interesting experience mo. Hindi ko lang mawari kung Ikaw lang nakakakita sa kanila or maybe meron pang iba. Pero base sa experience mo may feeling ka ba na hostile sila?”

Demi: “I think hindi sila hostile. Wala silang intensiyon na makasakit. Baka lang defense system nila yung lightning na yun na nakapaikot sa kanila or suit nila. Kaya nga may suspicion ako na ETs sila.”

Kayo mga ka-Misteryo baka may katulad kayong experience ni Demi about Lightning Ghosts, please email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.