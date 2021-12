Makulit na multo pinasundo

Mga ka-Misteryo kayo ba ay binubuntutan o kinukulit ng mga multo? Isa sa avid fan ng Misteryo na itago natin sa pangalang “manoy” ang nagsabi sa atin na ipinasundo niya ang makulit na multo sa kanilang bahay.

‘Yan ang paksa natin ngayon; “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Misteryo: “Sabi mo makulit ‘yong multo sa house ninyo. Ano ba ang ginagawa niya?

Tinatakot ba kayo? O kaya pamilya mo?”

Manoy: “Ganito ang nangyayari. Bago ako matulog nandiyan na siya tumatabi sa amin. Hindi ko maaninag kung lalaki o babae siya pero nandi­yan siya nangangalabit at bumubulong. ‘Yong bulong niya hindi maintindihan at hindi ko mawari kung lalaki o babae o kaya ay bata kasi parang galing sa ilalim ng lupa ang tinig.”

Misteryo: “Wala ka bang alam o kakilala na ganito ang ginagawa sa’yo o kaya sobrang kulit niya noong nabubuhay pa siya?”

Manoy: “Wala eh pero impo­sible kasi buhay pa naman ‘yong kilala kong makulit. Talagang multo siya ng ibang namatay.”

Misteryo: “Hindi naman kaya maligno ‘yan o engkanto na nangungulit sa’yo para pa­tusin mo.”

Manoy: “Malinaw na gusto talaga niya mangulit kaya pina­tos ko na, nagtawag na ako ng reinforcement ‘yong mga anghel sa langit nag-pray ako sa kanila na kalusin na itong multo.”

Misteryo: “Ano ang nangyari nang mag-pray ka para dumating ang mga anghel? Nakaram­dam ka ba ng kakaiba o ‘di kaya nakita mo ang nangyari?”

Ma n o y : “Ramd am k o presensya ng anghel kakaiba ang feeling very comforting and relaxing kaya I know mawawala na ‘yong makulit na multo.”

Misteryo: “May nabago ba sa area ninyo? Nawala ba ‘yong makulit na multo nang nag­tawag ka ng anghel?”

Manoy: “Yes meron, nawala talaga ‘yong multo hindi na nang-istorbo parang hangin lang siyang dumaan.”

Misteryo: “I see teka paanong prayer mo sa angel nang humingi ka ng reinforcement? Sino ba in particular ang tinawag mo?”

Manoy: “In general ‘yong pagkakatawag ko sa mga anghel kasi alam ko darating ang si­nong nakatoka sa kaso ko. From the heart dapat ang prayer.”

Para sa inyong mga ku­wentong karanasan ng kaba­balaghan, mag-email sa mis­teryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at ang abante.com.ph.