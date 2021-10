Tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon, napag-uusapan ang salitang ‘makinarya’ na buhat sa salitang-ugat na ‘makina’ na buhat naman sa salitang Griyegong mēkhanē, na mula naman sa salitang Latin na mēkhos, na ang ibig sabihin, kabihasaan sa paglikha.

Totoo naman, hindi ba? Kapag sinabing sa makina ginawa ang isang bagay, alam mong kahit marami ang ginawa, damit halimbawa, maayos ito, pare-pareho ang pagkakagawa. Nililikha ng makina ang isang bagay sa mas mabilis na paraan. Hindi gaya ng ginawang mano-mano. Kung walang makina halimbawa, matatagalan bago makalikha ng damit.

Mula sa pag-ani hanggang paghabi ng bulak para maging tela, hanggang sa pagtabas ng makina sa tela batay sa padron, hanggang sa pananahi gamit ang makina. Mabilis. Kung walang tulong ng makina gaya noong unang panahon, baka iisa lang ang damit natin. Iyon at iyon din ang suot.

Makinisado rin ang mga gadget natin. Gaya ng ginagamit ko ngayong laptop para isulat ang laman ng espasyong ito. Kung hindi sa makinisadong paraan ng paglikha—maramihan, magkakatulad, napakabilis—baka isinusulat ko pa ito gamit ang lapis at papel. Na siyempre, ginawa rin gamit ang makina. Kaya baka uling at balat ng puno ang sulatan ko.

Kung walang makina, mabagal ang pag-usad ng sibilisasyon. Makina ang nagpabilis ng ating progreso. Pero may pagkakataon din na makina ang sumisira ng mundo.

Ngayon, ibang makina naman ang ilalarawan ko. Ito ang makinarya tuwing eleksyon. Ang konotasyong ginagamit kapag panahon ng eleksyon. Gagamitin ko sa pangungusap: Malakas ang kandidatong may magandang makinarya sa pangangampanya.

Ang makinarya dito ay hindi literal na makina. Ang makinarya ay ang sistema ng kampanya na may mga tao at pondo na maaasahan para ipanalo ang isang kandidato. Lalo sa ating bansa na parang karnabal ang eleksyon, ang pagbuo sa makinarya ay sinisimulan agad pagkatapos pa lamang maluklok sa pwesto. O pagkatapos matalo at gusto muli kumandidato.

Ang makinarya ay may maayos na sistema. May mga tao sa bawat sakop na lugar na magsisilbing lider. May pondo para sa pantustos sa kung ano-anong pangangailangan sa kampanya. Mahusay ang kampanya kapag maayos ang makinarya. Gumagalaw na parang isang maaasahang makina.

Kaya naman lamang na lamang ang mga nasa posisyon at iyong may apelyido na. Magsisilbing makinarya ang mismong pagawaing bayan (kaya nga nagkalat ang pagmumukha at pangalan sa bawat ipagawang proyektong pera naman ng taumbayan ang ginasta), ang mga kinuhang tauhan (na ang pampasweldo ay galing muli sa buwis), at mga pulitikong sinuportahan o binigyan ng pondo (na galing pa rin sa buwis).

Kaya mahirap daw matalo ang isang pulitikong may maayos na makinarya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan, nabubuo ang makinarya dulot ng pangangailangan. Minsan, nagsasama-sama ang mga tao para sa pangangailangang maipanalo ang isang kandidatong palagay nila ay walang sapat na makinarya pero kailangang manalo. Ilang ulit na itong nangyari sa atin. Nanalo ang hindi inaasahan. Lalo iyong walang maayos na makinarya kompara sa kalaban. Kahit hindi ka sanay sa kampanya, maging bahagi ka sana ng makinarya kung nararamdaman mong kailangan mong ipanalo ang isang maaasahang kandidato.