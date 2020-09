Makina paggawa ng fake yosi kinumpiska sa Isabela

Sinalakay ng Bureau of Customs (BOC) isang warehouse sa Minante II, Cauayan City, Isabela kung saan nasamsam ang anim na makina sa paggawa ng pekeng sigarilyo sa isang bodega.

Kinasa ng Port of Aparri kasama ang National Bureau of Investigation, ang operasyon nitong Setyembre 1, ayon sa ulat ng BOC kahapon.

Itinanggi naman ng may-ari ng warehouse na sa kanya ang mga nakumpiskang makina na nadiskubre sa loob ng dalawang truck.

“Although the raiding team did not find any actual fake cigarette, the operation is still a successful one because it foiled a large scale attempt to produce fake cigarettes.”, sabi naman ni SVCOO Arienito M. Claveria, Acting District Collector ng BOC Port of Aparri.