Make up tips mula kay Princeloyd

Isang magaling na make-up artist ang aking nakatrabaho sa isang photoshoot at taping ng aming online program na GanapTV para sa nalalapit na Digital Awards. Siya ay si Princeloyd Abella, na nagmula sa Ubong Solana Cagayan Valley na ngayon ay gumagawa ng pangalan sa hair at make up.

Marami na siyang naging kliyente mula sa showbiz tulad ni Gladys Reyes, Jonalyn Viray, Glaiza de Castro, Charo Calalo at Patricia Javier. Siya rin ang official make up artist ni Mayor Guia Gomez. Nagtuturo rin siya sa make-up workshop na organized ng Super Model na si Patty Betita.

Sa pamamagitan ng kanyang ginagawa ay natulungan niyang makatapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Nakapagpatayo ng sariling bahay at nakabili ng kalahating hektarya ng lupa sa kanilang lugar sa Cagayan Valley. Sa edad niyang 32 ay tunay naman na pinagmamalaki nya na marami na syang nagawa para maitaguyod ang kanyang pamilya kaya naman malaking pasasalamat niya sa Diyos sa lahat ng biyayang kanyang natatanggap.

Isang ehemplo ng kabataan na tunay na maipagmamalaki ng kanyang pamilya si Princeloyd. Gusto rin niyang magtayo ng hair and make-up school para sa mga kabataan na nagnanais na gamitin ang kanilang skills na pangkabuhayan. Kaya naman dapat lang na ‘Pasikatin pa natin’ si Princeloyd Pascual Abella para marami pa ang matulungan nya.

At dahil dyan nagbigay si Princeloyd ng mga make- up tips na ating magagamit sa panahon ng summer.

Una dahil sa mainit na panahon lumalabas ang natural oil ng ating mga mukha kaya kailangan ma dehydrated ang ang ating skin sa pamamagitan ng paglalagay ng moisturizer sa mukha para ma hydrated bago maglagay ng make up.

Huwag maglagay masyado ng foundation pero mas gumamit ng foundation na may sunscreen para maprotektahan natin ang ating balat sa sikat ng araw.

Maglagay ng tamang foundation para takpan ang mga dark spots sa mukha.

Gumamit ng loose powder kaysa sa press powder para ma freshen up at mukhang light lang tignan.

Huwag kalimutan mag spray a mist o setting spray para mas matagal kumapit ang make up at nasa lugar ito.

Sa mga nagnanais na makontak si Prince ay I message nyo lamang sya sa kanya Social Media account

09163833194 Fb Princeloyd Pascual Abella Insta princeloyd03 para sa kanyang hair and make up service.