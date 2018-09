Makati umiskor ng P16.9B sa buwis

Hindi maikakaila na ang Makati City ang isa sa mga lungsod sa buong kapuluan na may maunlad na ekonomiya at naging sentro ng malalaking negosyo at kalakalan kaya’t tina­gurian itong Makati Central Business District.

alaking commercial center at matataas na gusali sa Metro Manila at sentro rin ng mga punong tanggapan ng malalaking commercial banks, mga bantog na law firm, construction firm, stock brokerage at iba pang malalaking kompanya sa bansa.

Bagama’t pinamamahalaan ng dalawang malaking grupo kabilang ang Makati Commercial Estates Association at Ayala Property Ma­nagement Corporation ang tinaguriang Makati Central Business District, ang mga nagawa ng punong ehekutibo ng lokal na pamahalaan ang nakapag-ambag ng mala­ki upang umunlad rin ang kabuhayan ng ordinaryong mamamayan.

Mahalaga sa isang lungsod ang paglikom ng mala­king pondo mula sa ibinabayad na buwis ng malalaking kompanya at mamamayan kaya’t isa ito sa pinagtuunan ng pansin ng ngayon ay kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Mayor Abegial ‘Abby’ Binay.

Sa unang taon pa lamang ng panunungkulan bilang alkalde ng lungsod ni Mayor Abby, nakapagtala ang lokal na pamahalaan ng P16.97 bil­yong koleksiyon sa buwis na katumbas ng 116 porsiyento ng target revenue para sa taong 2017 na mas mataas ng 12 porsiyento noong 2016.

Aminado si Mayor Abby na ang Business Tax ang may pinakamalaking ambag sa kinita ng lungsod, na umabot sa P8.22 bilyon, mas mataas ng 10 porsyento kum­para noong 2016.

Sinundan ito ng Real Property Tax na may P6.22 bilyon o mas mataas ng 15 porsyento kumpara sa 2016.

MHD tutok sa bakuna sa mga estudyante, kawani

Naging abala rin ang Makati Health Department sa pagpapatupad ng programang pagbabakuna ng mga estudyante at mga kawani ng pamahalaang lungsod laban sa mga nakamamatay na sakit.

Sa katunayan ang lungsod ng Makati ang kauna-unahang pamahalaang lokal na nagpatupad ng vaccination drive laban sa Japanese Encephalitis, at may nabakunahan nang 1,056 kawani ng lungsod bago matapos ang 2017.

Sa ilalim naman ng progra­mang Libreng Gamot para sa Mamamayan, umabot sa 527,989 ang naitalang nakatanggap ng libreng maintenance medicines at iba pang gamot at bitamina, matapos mapagpasyahan ng pamunuang lokal na itaas ang budget nito sa P900 mil­yon.

Noong Oktubre ng nagdaang taon, ang Makati ang naging kauna-unahang lokalidad sa Asya na gumamit ng PET iChip technology sa isang malawakang programa.

Makatizen App sinuportahan ng Konseho

Sinuportahan din ng Sanggunia­n ang paglunsad ng Makati Public Wi-Fi System, Makatizen App, at ang pagkakabit ng Mobile signal boos­ters sa mga lamppost na pagmamay-ari ng lungsod.

Makatizen Card inilunsad

Nitong taon ay inilunsad ni Mayor Abby Makatizen unified ID card o Makatizen Card, isang all-in-one card na magagamit ng mga residente at empleyado ng lungsod para sa iba-ibang serbisyo-publiko sa Makati.

Magagamit ng may 500,000 residente ng Makati ang nasabing card sa pakikipagtransaksyon sa pamahalaang lungsod, gayundin sa pagkamit ng mga serbisyo nito.

Noon ding nakaraang taon, uma­bot sa mahigit 290,000 ang bilang ng mga aktibong miyembro ng Makati Health Program o Yellow Card, kasama ang kanilang kuwa­lipikadong dependents, na nabigyan ng libreng gamot, bitamina at iba pang pharmaceutical.

Kabataan protektado sa mga idineklarang curfew hour

Bilang proteksyon naman sa mga kabataan, nilagdaan ni Mayor Abby Binay ang ordinansang magpapatupad ng curfew hours sa lungsod para sa mga kabataang wala pang 18-taong gulang, pati na rin sa mga nasa edad 18 pataas ngunit walang kakayanang pangalagaan ang sarili.

Nasimulan din ng alkalde sa pamamagitan ng Makati Social Welfare Department (MSWD) ang pamamahagi ng year-end cash gift sa mga senior citizen.

Nagbigay din siya ng libreng tanghalian sa “early birds”, exten­ded work hours at satellite payments centers sa 31 barangay, handog sa taxpayers ng lungsod.

Inanunsyo din ni Mayor Abby na mananatiling bukas paglampas ng alas-singko nang hapon at maging sa weekend ang Business Permits and Licensing Office o BPLO, kasama ang iba pang frontline offices sa Makati City Hall upang mapaglingkuran ang mga nagre-renew ng kanilang business permit at nagbabayad ng buwis bago sumapit ang itinakdang deadline sa Enero 20.

Bukod sa direktibang mag-overtime ang mga naturang tanggapan, inatasan din ng alkalde ang Finance Department na magbigay ng libreng tanghalian sa unang 200 na taxpayers na makakabayad ng buwis kada araw, mula Lunes hanggang Biyernes, na nagsimula noong Ene­ro 8 hanggang Enero 19 ng taong kasalukuyan.

Seniors

Nagbayad ng P38.5 mil­yon sa mga sinehan para sa libreng sine ng senior at PWD Makatizens.

Umabot sa P38.5 milyon ang binayaran ng Pamahalaang Lungsod ng Makati sa limang ka-partner na sinehan para sa libreng panonood ng sine ng mga senior citizen at persons with disability o PWD ng lungsod para sa taong 2017.

Sa kasalukuyan, ang benepis­yong ito ay tinatamasa ng halos 80,000 na senior citizens at 7,715 rehistradong PWD ng Makati, na maaaring manood ng libreng sine sa alinman sa mga sinehan na nasa Glorietta at Greenbelt, Century Mall, Power Plant Mall, Cash and Carry at Waltermart.

Naglaan din ng P422.78 milyong pondo para sa programang pang-Senior Citizen.

Tiniyak ni Makati Ma­yor Binay sa halos 80,000 senior citizens ng lungsod na patuloy nilang matatamasa ang mga natatanging serbisyo at benepisyo mula sa kanyang pamunuan, lalo na’t may P422.78 milyong badyet na nakalaan para sa kanila ngayong taon.