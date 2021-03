Makati Super Crunch taas noo kahit talo

INILAMPASO man ng San Juan Knights ang Makati Super Crunch nitong Miyerkoles matapos tambakan ng 77 puntos, 131-54, masaya pa rin ang interim coach nilang si Henry Subido dahil lumaban pa rin sila hanggang sa huli.

Malaki ang pasasalamat ni Henry sa natatangi niyang limang manlalaro na sina David Carlos, Edwin Asoro, Bhabap Sta. Maria, Carlo Lloren at Kako Morales dahil hindi bumitaw sa koponan.

“Malaking bagay na inilaro pa nila ‘yung game considering na five players lang sila. It speaks a lot about their character,” saad ni Subido.

“They did a great job for sacrificing a lot knowing that they’ll be playing na sila-sila lang.”

Saludo rin ang coach ng nakalabang koponan na Knights na si Randy Alcantara dahil nabigyan sila ng nararapat na laban kahit pa ‘handicapped’ na ito bago tumuntong sa national finals ng MPBL Lakan Season.

“Thank you sa Makati at sa mga player na talagang nagpakita pa rin sila. Kulang lang sila pero ‘yung sa effort nakita namin na gusto rin talaga nila maglaro at manalo,” saad ni Alcantara. (Aivan Episcope)