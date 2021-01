Makati police binisto ng mga Dacera suspek

Inamim ng dalawa sa mga itinuturong sangkot sa umano’y rape-slay sa flight attendant na si Christine Dacera, na pinilit sila ng Makati police para sabihing mayroong iligal na droga nang mangyari ang kanilang party sa City Garden Hotel noong Bagong Taon.

Ayon kay Atty. Abigail Portugal, abogado ng respondent na sina John Paul dela Serna at Rommel Galido, sinailalim ng pulisya sa mental torture at misrepresentation ang dalawa.

“The powder issue insinuating drug use actually came from the mouths of PNP [Philippine National Police] Makati. It was added by them after subjecting the two [Galido, Dela Serna] detained to mental torture and misrepresentation,” sabi ng abogado sa mga reporter kahapon.

Dagdag pa niya, “That they will be released from detention and that no charges will be filed against them. In other words, it was fabricated, tampered afterthought, object and scientific medico-legal evidence.”

Ang Makati Police din aniya ang sinasabi ng mga respondent na nag-pressure sa mga ito na ilagay sa affidavit na may droga sa party.

Giniit din ni Portugal na sumailalim at pawang nagnegatibo sa drug test ang lima niyang kliyente.

Si Portugal din ang abogado ng tatlo pang respondent sa kaso na sina Gregorio De Guzman, Clark Rapinan, at Valentine Rosales.

Pumalag naman ang mga inaakusahang pulis. Ayon sa source ng Abante na ayaw magpabanggit ng pangalan, imposible ang alegasyon ng mga suspek. (Mia Billones)