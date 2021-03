Makati PNP: May ebidensya ni-rape, drinoga si Dacera

Kasabay ng hiling ng Makati Police na muling buksan ang imbestigasyon sa kaso ng nasawing flight attendant na si Christine Dacera, sinumite nito ang toxicologu report at semen analysis na nakuha umano ng mga imbestigador sa crime scene.

Batay umano sa ginawang immunological testing ng PNP-Crime Laboratory Office, natagpuan ang semen sa 3 beddings mula sa hotel room. Nakompleto umano test noong Pebrero 9 at natanggap ng legal division noong Pebrero 18.

Sa ginawa namang toxicology analysis sa dalawang cotoon swab mula sa room 2209 ng City Garden Grand Hotel, nagpositibo umano ito sa 4-fluoromethamphetamine at methamphetamine, o mga stimulan na tinuturing na iligal. Naisagawa umano ito noong Pebrero 11 ngunit sinumite noong Pebrero 20.

Kinuwestiyon naman ng abogado ng lima sa 11 respondente sa pagkamatay ng 23-anyos na dalaga ang motibo ng pulisya.

Sa kanyang pahayag nitong Huwebes, sinabi ni Atty. Mike Santiago na natanggap nila noong Miyerkoles ang kopya ng mosyon ng pulisya para pabuksan muli ang kasong magpapatunay na ginahasa at drinoga si Dacera bago ito natagpuang walang malay noong Enero 1 sa nasabing hotel.

Matatandaan na sinagawa ang huling preliminary hearing sa nasabing kaso noong Pebrero 17.

Giit ni Santiago, “Now that everybody is waiting for the prosecutor’s office to release the resolution, all of a sudden, they want the investigation to be reopened?”