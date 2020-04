Makati Business Club ‘di umaasa na matatanggal na ang lockdown

Nakikinita na ng ilang mga negosyante na tatagal pa ang lockdown para labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa at lalampas pa ito sa April 14.

Sa panayam ng ANC kay Makati Business Club chair Edgar Chua, sinabi niyang wala pang sapat na datos para madesisyonan ang pagtatanggal ng lockdown at wala pa ring mass testing ng mga tao sa COVID-19 na ginagawa para makagawa ng angkop na desisyon.

Sabi ni Chua, tatlong bagay ang kailangang timbangin sa pagtanggal ng lockdown. Kailangang tignan ang isyu sa kalusugan, sa ekonomiya at sa kapayapaan o social order dahil maraming mga tao na arawan ang kita. Kailangang balansehin ang tatlong ito.

Ang problema ay ang kakulangan ng datos para magkaroon ng kompiyansa na tanggalin ang lockdown kaya malabo na tanggalin ito, sabi ni Chua. Dagdag pa niya, hindi pa nga nagkakaroon ng tunay na mass testing at ngayon pa lang ito sinisimulan.

“Right now, our problem is we don’t have sufficient data to be very confident of lifting by the 14th of April. That is an unlikely scenario,” sabi ni Chua.

Sa mga mensaheng nakikita niya sa mga business groups at sa mga sangay ng pamahalaan, mukhang patungo sa tinatawag na “calibrated lifting” ang mga usapan kung saan may mga ilang sector na maaring payagang mag-operate. Ang manufacturing at mga business process outsourcing ang maaring maunang mag operate muli dahil makasusunod sila sa patakaran ng social distancing at mapapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga tauhan at ng komunidad. Mas matagal pa makapagbubukas ang mga malls at paaralan.

Dagdag pa ni Chua, masyadong maaga pa para masabi kung matatanggal na ang lockdown sa April 14. Sa ngayon, maganda nang nakikita ang karanasan ng iba’t ibang lugar tulad ng South Korea, Taiwan, Singapore, at India at pag-aralan ang kanilang mga ginagawa. Sabi niya, maganda ang ngahing karanasan ng mga ito sa paglaban sa COVID-19 ngunit nagkakaroon ng ilang bagong outbreak sa kanila. (Eileen Mencias)