Makasaysayang mensahe ni PRRD sa UN

Umani ng papuri ang kauna-unahang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 75th United Nations General Assembly kung saan inilahad nito ang mga mahahalagang isyu sa Pilipinas sa harap ng mga lider ng iba’t ibang bansa at nag-iwan ng positibong tatak at impresyon sa buong mundo.

Malaman, makabuluhan at napapanahon ang naging talumpati ng Pangulo sa United Nations General Assembly na nasaksihan ng buong mundo at nalaman ang katotohanan sa likod ng mga isyung pilit na sumisira sa gobyerno.

Pinaka-tampok po sa naging talumpati ni Pangulong Duterte ang paggigiit sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Sa katunayan, maging ang mga personalidad na kritikal sa administrasyon ay pinuri si Pangulong Duterte dahil matapang nitong naiparating sa mga lider sa iba’t ibang mga bansa lalo na sa China ang posisyon ng kanyang administrasyon sa arbitral ruling na iginawad sa Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration noong 2016.

Isa na rito si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na kilalang kritiko ng Pangulo subalit pinuri ang paninindigan ng Pangulo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea; maging sina Senador Panfilo Lacson at Senador Ralph Recto ay pinuri ang naging talumpati ng Pangulo sa United Nations General Assembly.

Naniniwala ako na ang paninindigan ng Pangulo ay pumawi sa haka-haka at alinlangan ng mga kritiko na hindi kayang ipaglaban ni Pangulong Duterte ang arbitral ruling dahil na rin sa pagiging malapit natin sa China at sa mga pabor na ibinibigay sa ating bansa.

Sa naging talumpati po ng Pangulo, tinalakay din niya ang isyu ng COVID-19 na patuloy na unos sa buong mundo, na aniya ay ang pinakamalaki at pinakamatinding pagsubok na dinaranas ngayon ng sangkatauhan simula noong World War II.

Hiniling po ng Pangulo sa liderato ng United Nations na dapat magkaroon ng “universal access” sa sandaling mayroon ng vaccine laban sa COVID-19, at dapat pantay ang distribusyon–mayaman man o mahirap na bansa dahil sa ganitong paraan lamang malabanan ang pandemic na nagpalugmok sa lahat ng ekonomiya sa mundo.

Sa gitna ng pandemya, ipinaramdam ng Pangulo sa harap ng U.N. ang kanyang pagpapahalaga sa ating mga Filipino migrant workers, partikular ang mga health worker na aniya ay “the best in the world”. Kinilala po ng ating Presidente ang sakripisyo at dedikasyon ng mga ito dahil sa harap ng panganib ng COVID-19 ay matapang na inaasikaso at ginagamot ang mga tinatamaan ng mabagsik na virus.

Marami pong mga manggagawang Pinoy na nasa health sector ang nagtatrabaho sa labas ng bansa at sa kabila ng panganib na sinusuong ay matapang na hinaharap ang hamon at sakripisyo habang malayo sa mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas.

Sinamantala na rin ni Pangulong Duterte ang pagkakataon para idepensa ang Anti-Terrorism Act of 2020 laban sa mga international at local groups na kumokontra at iniuugnay ang bagong batas sa isyu ng human rights.

Binigyang -diin po ng Pangulo sa harap ng world leaders na ang Anti-terror Law ang legal framework ng bansa para masugpo ang terorismo sa Pilipinas.

Nangako po si Pangulog Duterte na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyn ang pagprotekta sa karapatang pantao ng mga Pilipino lalo na sa banta ng iligal na droga, kriminalidad at terorismo.

Hindi na rin po pinalagpas ni PRRD ang pagkakataon para hubaran ng maskara at ilantad sa buong mundo ang aktibidad ng ilang grupong ginagamit ang isyu ng human rights para siraan at wasakin ang kanyang administrasyon; pati na ang paggamit ng mga batang mandirigma at mga lehitimong paaralan para isulong ang kanilang mga plano laban sa gobyerno.

Gayunman, sinabi po ng Pangulo na sa kabila ng mga paninira ay nanatili ang suporta ng mga Pilipino sa demokrasya at sa kanyang pamahalaan sa kanyang natitirang dalawang taon sa kanyang termino.

Isa pa pong mahalagang inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati ay ang kahilingan sa iba’t ibang mga bansa na tugunan ang krisis sa climate change gaya ng ginagawang pagtugon sa COVID pandemic.

Ayon po kay Pangulong Duterte, lumalala ang sitwasyon dahil sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at kapaligiran at isa ang mga developing countries gaya ng Pilipinas sa naaapektuhan ng climate change. Kaya hinimok nito ang mga bansang nag-commit sa Paris agreement na tuparin ang kanilang pangakong bawasan ang gas emission dahil isa ito sa nagdudulot ng global warming.

Nanawagan na rin po ang ating Mahal na Pangulo sa lahat ng mga bansang miyembro ng UN na ipatupad ang Nuclear Non-Proliferation Treaty, pati na ang Chemical and the Biological Weapons Conventions dahil sa banta ng nuclear, chemical at biological weapons na maaaring magdulot ng pandaigdigang pinsala kapag napunta sa maling mga kamay.

Dahil napanood po ng buong mundo ang naging talumpati ng Presidente sa UN General Assembly, para na ring naitayo nito ang bandila ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo.

Ang talumpating ito ang isa sa mga tumatak sa akin na mensahe ng Pangulo.

Ibang Pangulong Duterte ang napanood natin sa kanyang una at makasaysayang talumpati sa harap ng mga world leaders.

Hindi man naging supportive sa Duterte administration ang karamihan ng international groups, pero tiyak na marami sa kanila ang naliwanagan sa kanyang ipinarating na mensahe.

Minsan lang magsalita si Pangulong Duterte sa harap ng international community, pero ang minsang ito tiyak na napahanga ang buong mundo.