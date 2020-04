Makasarili ang target ni Parks

NITONG nakaraang Lunes ng hapon ay inihayag ni incoming TNT sophomore Bobby Ray Parks Jr. sa kanyang Twitter account ang kanyang hangarin na mapanalunan ang Defensive Player of the Year award sa PBA.

Okay, Twitter account at tweet niya yun at may freedom of speech naman tayong lahat.

Pero para sa inyong lingkod, parang wala sa lugar ang paglabas niya sa publiko ng tila makasariling layunin niya sa pagpasok ng kanyang sophomore season lamang sa PBA.

Hindi naman masamang mangarap at mag-ambisyon, pero baka dapat sinarili na lamang ng anak ni seven-time Best Import Bobby Parks Sr ito.

Baka dapat ginawa na lamang ni Ray Ray ang mga dapat niyang gawin para mapanalunan niya ang nasabing award at hindi na lamang siinabi.

O baka kung halimabawa sa kalagitnaan ng season ay bigla itong nagpamalas ng kakaibang pagpapakita sa depensa habang nagpapanalo ang TNT ay maaari na niya itong aminin at ilabas.

Pero sa kanyang pag-amin agad nito, sa ating palagay, ay lumabas lamang ang kanyang mas pagbibigay halaga sa indibidwal na karangalan kesa sa tulungan ang KaTropa na maging kampeon muli.

Tila inilagay lamang din niya ang kanyang sarili sa ilalim ng isang microscope na baka magiging madalas ay hindi makaturangan.

Tuwing magsusumikap ito at makakaagaw ng bola, makakasungkit ng rebound, makakasupapal ng kalaban o makabantay ng maayos sa offensive player at mapamintis niya ito, hindi maiiwasang isipin ng mga tao na kaya niya ginawa iyon ay dahil habol niya maging Defensive Player of the Year.

Baka nga kung tutuusin pa ay lahat ng babantayan nito sa isang laro ay talagang pipilitin nilang makaiskor laban sa kanya dahil sa inaambisyon niyang personal na award na ito.

At sa bawat sablay na kanyang gagawin sa depensa ay lalabas at lalabas muli ang tinweet niyang ito.

Sa ating 29 years na sa PBA, tila ngayon lang tayo nakarinig ng ganitong maagang paghahangad at pag-ambisyon ng isang indibidwal na award ng isang player.

Kadalasan ay laging kampeonato ang hangad ng mga player at karangalan para sa buong koponan. At kung may dumating mang award na indibidwal ay laging bonus na lamang ito.

May ilang players nga diyan na madalas sabihing ipagpapalit nila ang kahit anong personal na award na kanilang natanggap para sa isang championship na lamang para mas marami ang masaya.

Pero hindi si Ray Ray. Talagang sariling karangalan muna ang kanyang naisip.

Baka mas mabuti pang sinabi na lamang niyang gusto niya tulungan maging mas maayos na defensive team ang TNT, mas makatulong sa pagpanalo ng kanyang unang championship at magbakasakaling manalo ng Defensive Player of the Year bilang bonus.

Pero hindi. Gusto niya talagang maging Defensive Player of the Year.

Wala nga namang basagan ng trip.

Maangas.

Kasing angas ng isang rookie nitong nakaraang season na nag-agrabyado hindi lang minsan ng sports media dahil sa ilang mga nasulat tungkol sa kanya na hindi niya nagustuhan.

Pero ibang usapan na ito. Baka sa ibang araw na lang.