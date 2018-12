Kini ang reaksiyon ni kanhi Presidente Benigno ‘Noynoy’ Aquino III sa nahimong desisyon sa Sandiganbayan sa plunder case ni kanhi Senador Bong Revilla diin gipakawalay sala kini.

Matud ni kanhi Presidente Aquino nga kung napamatud-an sa Sandiganbayan nga guilty ang mga akusado ni Revilla, matud niya nga klaro nga adunay nahikong krimen kini.

Matud niya nga kung iyang tun-an ang desisyon sa Sandiganbayan, sigurado nga makalibog ug makahibulong inay maklaro.

Subay sa gipakanaug nga desisyon, guilty silang Janet Lim Napoles ug Atty. Richard Cambe ug gisilotan sa tibyok kinabuhi nga pagka bilanggo apab gipakawalay sala si Revilla .

“The media reports that his co-accused were found guilty. That fact proves a crime was committed. I am sure that if one were to study the decision once released, one would be confused and bewildered instead of enlightened,” matud sa kanhi Presidente Aquino.

Gipangayoan usab ug komento ang kanhi Presidente tungod kay parehong atua sa gawas ang tulo ka senador nga gipabilanggo human pasanginli sa pork barrel fund lakip ang pork barrel queen nga si Napoles.

Matud ni kanhi Presidente Aquino nga maayo nalang dili siya ang mopatin-aw sa dili masabot nga panghitabo sa kaso sa tulo ka senador nga silang Revilla, kanhi senador Jinggoy Estrada ug kanhi senador Juan Ponce Enrile.

“I am glad it is not my job to explain the unexplainable,” dugang pa ni kanhi Presidente Aquino.