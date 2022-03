Makalayas lang sa Ukraine: Aktor naglakad sa highway

Kabilang ang isang Hollywood actor sa mga lumikas sa Ukraine at nagtungo sa Poland dahil sa pag-atake ng Russia roon.

Sa kanyang tweet, makikita si Sean Penn habang hila-hila ang kanyang maleta at naglalakad sa gilid ng highway.

Kabilang siya sa mga sumubok na umalis sa Ukraine.

“Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value,” kuwento ng 61-year-old na aktor.

Nasa Ukraine si Sean para sa isang documentary tungkol sa girian ng Ukraine at Russia. (Issa Santiago)