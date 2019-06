Makakatulong ba ang lubricant?

Dear Dra Holmes:

Hello, po, my question is related to sexuality, specifically masturbation. I’ve never discussed this with a therapist as I am embarrassed. When masturbating, is it common to masturbate for about an hour or more? And should I use a lubricant? And because I am bipolar, I do it 6 times a day. Is that considered normal? Thank you. MARCO

Dear Marco:

Maraming Salamat sa sulat mo. Una, kahit na tumataas ang sex drive ng taong may BiPD (bipolar disorder) kapag siya ay manic, hindi ibig sabihin na ang pagma-masturbate ng 6 na beses sa isang araw ay dahil bipolar ka.

Mayroon akong naging mga kliyente (2 lang) na nagma-masturbate ng 10 beses sa isang araw, pero dahil kaya nilang magtrabaho at magkaroon ng malalim na relasyon sa ibang tao, walang problema ‘yun.

Tungkol naman sa pagma-masturbate ng hanggang isang oras. Una, hindi ito pangkaraniwan, pero dahil lamang hindi ito pangkaraniwan, hindi ibig sabihin masama ito.

Tanong lang: Sinasadya mo bang mag-masturbate hanggang isang oras para tumagal ang sarap? O ito ay nangyayari kahit ayaw mo at nakakapagod na?

Kung ito ay ang una (sinasadya mo), ok lang, ‘di ba? Dahil ibig sabihin, mas masarap ang nangyayari kaysa sa inip mo bago ka mag-ejaculate.

At kung ito naman ay ang ikalawa, hindi kasing dali ayusin, pero kaya pa. Kadalasan, matagal maka-ejacuate ang isang lalaki, kapag siya ay nababato (bored) dahil sanay na siya at walang bago sa ginagawa niya. Ang solusyon? Huwag gawing kasing dalas o maghanap ng ibang technique para nakakaaliw nanaman ang ginagawa mo.

Inaasahan ko na nakatulong ako sa iyo, Marco. Kung mayroon ka pang ibang tanong, sana sulatan mo nanaman ako. Ingat—MG Holmes

