Makakapili at mapipilit ka ba na magpabakuna?

Lahat ng bakuna, ang layunin ay magpakilala sa ating katawan ng impeksyon. Ito ay para gumana ang ating immune system at gumawa ng mga sundalo o antibodies na lalaban sa impeksyon.

Katulad sa Covid 19 vaccine, kapag naipakilala na sa katawan ang virus, sasanayin na ang ating katawan na kilalanin at patayin ang virus sakaling ang totoong Covid 19 ang pumasok sa katawan ng tao.

Dalawang bakuna ang pinag-uusapan ngayon sa ating bansa dahil abot-kamay na. Una rito ang Sinovac vaccine ng China na aangkatin ng national government at darating ang unang batch sa Pebrero. Dalawampu’t limang milyong doses ang kinontrata ng pamahalaan muna sa Chinese firm.

Ang isa pa ay ang AstraZeneca vaccine na mula naman sa United Kingdom. Limang milyong doses naman ang aangkatin ng mga pribadong kumpanya at ibibigay ng libre sa pamahalaan para maisaksak sa taumbayan. Nagkanya-kanya naman ang ilang local government units para direktang maka-angkat din ng naturang bakuna. Nakipagpirmahan na ang mga lungsod ng Valenzuela, San Juan, Caloocan, Iloilo at Vigan sa British company para maibigay naman ang bakuna sa kanilang nasasakupan.

Ano ang pagkakaiba ng dalawang bakuna? Ang Sinovac vaccine (tinatawag na Coronavac) ng China ay gawa sa inactivated virus. Natutulog o pinatay na virus ito na “destroyed ang genetic material. Ang kailangan lang ay ang mga impormasyon na nakapalibot sa kanya pero hindi ito magiging dahilan ng pagkakasakit ng tao mula sa virus (hindi pathogenic),” ayon kay Dr. Sam Zacate, Infectious Disease doctor.

Ayon naman sa science website na theconversation.com, pinalago ang Covid virus sa laboratory at nilagyan ito ng kemikal para maging inactivated o mapatulog. Nila-lock ng kemikal ang virus sa isang kalagayan na hindi na ito makakalikha ng kopya sa ating selula. Pinanatili lang ang istraktura nito para makilala ng katawan natin at makalikha ng sundalo o antibodies. Ibinibigay rin ito na may adjuvant, isang immune stimulant para mas maging maganda ang tugon ng ating resistensya sa virus.

Nagkaroon lang ng pansamantalang pagtigil ang Phase 3 trial sa Sinovac sa Brazil nang may isang participant na namatay makaraang masaksakan ng bakuna. Pero nang mapatunayang wala namang kinalaman ang Chinese vaccine, nagtuloy ang trial.

Sa pinakahuling data na inilabas ng Butantan Institute ng Brazil, base sa late-stage trial sa kanilang bansa, 78% effective ang Sinovac vaccine. Gayunman, kinekwestiyon ng mga siyentista ang kakulangan ng mas marami pang data katulad ng age group ng mga tinest, mayroon ba silang pagkakaiba-iba o unusual characteristic, paano sila pinili, ano ang rate ng individual side effects, at iba pa, ayon kay Dr. Keiji Fukuda, propesor ng University of Hong Kong School of Public Health.

Sa kabila ng kakulangan sa data, pumila na para sa Sinovac ang Pilipinas, Malaysia at Vietnam. Magsasaksak na rin ng naturang bakuna sa India sa January 13. Nauna namang nasaksakan ang ilang mga Chinese noong July 2020.

Ang Sinovac vaccine ay maaaring maitabi sa isang standard refrigerator na nasa 2-8 degrees Celsius. May kamahalan nga lang ito dahil nasa P3, 629.50 ang dalawang doses para sa isang tao.

Ang bakuna naman ng AstraZeneca, isang British-Swedish company na nakipagtulungan sa Oxford University, ay gumagamit ng engineered o genetically altered virus. Gumagamit ito ng adenovirus vector na mayroong coding sequence ng SARS COV2 spike protein.

“They genetically modified the adenovirus component,” ayon kay Dr. Grace Marie Ku, isang Public Health specialist. Tinanggal na aniya ang genes na maaring makalikha ng perwisyo at maging dahilan ng sakit at tinanggal ang abilidad ng virus para mag-multiply. Dinadala nito ang ligtas na spike protein (itsurang korona tulad ng Covid) at ipapakilala sa immune system ng tao kapag na-inject na.

Mas mura ang AstraZeneca sa Sinovac vaccine dahil P610 lang ang presyo ng dalawang doses nito para sa isang tao. Maaari ring itabi sa isang standard refrigerator na nasa 2 hanggang 8 degrees centrigrade sa loob ng anim na buwan.

Nagkaroon lang ng katanungan tungkol sa efficacy rate nito dahil lumalabas na ang unang dose na half strength ay nasa 90%. At kapag pinagsama na ang dalawang full-strength doses, lumalabas na nasa 62% lang ang efficacy nito.

Ang tanong: magpapabakuna ba ang mga Pinoy? Sa nakaraang Pulse Asia survey noong November 23 hanggang December 2 ng nakaraang taon, 32% lang ang nagsabing handa silang pabakuna laban sa Covid. 47% ang nagsabing hindi sila papabakuna. May mga nagdududa pa rin kasi sa kaligtasan at pagiging efficient ng mga bakuna.

Wala naman daw pilitan, sabi ng Malakanyang. Pero wala ring piliian. Hindi ka puwedeng mamili ng ituturok sa iyong bakuna, at hindi ka rin naman pipilitin. Kung ikaw ay nasa priority list ng bibigyan ng libreng bakuna sa Covid, at tumanggi ka, kailangang lumagda ka sa waiver para maibigay naman ito sa iba.