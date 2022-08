Makagago tupi: Donnalyn binanatan si Justice Leonen

Hindi pinalampas ni Donnalyn Bartolome ang pagpuna ng kapwa niya vlogger na si Makagago sa “tutong cake” na lumabas sa birthday party niya, maging ang tweet ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen.

Ilan lang kasi sila sa mga nagsasabing poverty porn ang “Kanto Birthday” vlog ni Donnalyn, na para naman sa kanya ay pagbabalik tanaw lang sa karanasan niya noon kaya naisipan niya ang konsepto.

“Wag niyo na din pakeelaman ‘yung cake na tutong kasi prank lang naman ‘yun ng mga friends ko, wala ba kayong friends na loko-loko? Noon pang meme ‘yung cake ‘yan na inside joke sa mga barkada ah? Asin ba at toyo pinakain ko sa guests ko para sabihin niyong poverty mockery?” bahagi ng paliwanag ni Donnalyn sa mga bumabatikos sa kanyang vlog.

Tapos nito, bumanat sa kanya si Makagago sa Facebook.

“Nakakailang birthday party si Donnalyn? Haha. Grabe namang insulto ‘yon no, tutong ang ginawang cake haha.. mahirap lang naman din kami dati pero afford naman namin ang Goldilocks,” post ni Makagago, na ngayon ay binura na niya dahil rumesbak sa kanya si Donna.

Nag-post kasi si Bartolome ng isang music video na alay umano ni Makagago sa kanya noong 2013.

“Dear Miss Donnalyn Bartolome by Makagg year 2013. Makagagi, may sinasabi ka daw? Limot mo na ba dati mong pagtingin saakin? Nakagawa ka pa para sa akin ng awitin,” caption ni Bartolome.

Pinagtawanan ng mga netizen ang anila’y nakaka-cringe at nakakangilong kanta na iyon.

“Wala naman akong sinabing masama kay Donnalyn, di ba? Ang ginawa ko dinelete ko agad-agad ‘yung status ko after 2 minutes kasi mukhang na-misinterpret ‘yung tanong ko.

“Mali talga ako don sorry na Donna. Nakakahiya na to masyado, Fanboy naman talaga ako dati e, syempre sya naman talaga ‘yung isa sa matitindi dati alam naman ng lahat ‘yan, di ba?

“Pero hindi ako ‘yang kumanta ng kanta na yan.

“Tigilan niyo na ako hehe.. masyado na tayong madrama,” sagot ni Makagago.

Humiling di Makagago na sana ay burahin na ni Donnalyn ang naturang music video.

Naninindigan nga si Donnalyn na wala siyang masamang intensyon sa “Kanto Birthday” vlog niya. Ang mga pumupuna umano rito ay mga nakikisawsaw lang, gaya umano ni Justice Leonen na sinabihang “insensitive” ang kanyang vlog.

Gamit ang screen grab na mula sa Twitter account ng Abante kaugnay sa komento ni Justice Leonen sa kanya, pumalag din si Donnalyn.

“Wow pati Supreme Court Justice associate? Bawal po ako pumarty the way I partied before fame? Sino po kayo para mag-assume I don’t know what it’s like to be poor? Supreme Court Justice Associate tapos ‘di nag-gather ng facts bago mang-judge? What a shame!

“Insensitive mo din po Sir para mag-assume sa past ko that this was not a reality for me. I even provided inspiration for everyone to work hard for their dreams.

“Para lang magka-Twitter likes eh,” banat pa ni Donnaly. (Batuts Lopez)