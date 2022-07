Naghain ng panukala ang Makabayan bloc para gawing exempted sa Bank Secrecy Law ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno, ito ay upang obliga silang magbigay ng permiso na mabuksan, masiyasat at makita ang laman ng kanilang mga account sa bangko.

Ayon kina ACT Teachers Rep. France Castro, Gabriela Rep. Arlene Brosas, at Kabataan Rep. Raoul Manuel ang House Bill 1220 ay alinsunod sa Konstitusyon kung saan sinasabi na dapat mapagkakatiwalaan ang mga taga-gobyerno at hindi ginagamit ang kanilang posisyon para magpayaman.

Bagama’t marami ng batas para masiguro na nasusunod ito, sinabi ng mga mambabatas na kailangan pa ng dagdag upang mahanap ang mga nakaw na yaman.

“One of the most common go-to legal loopholes is the old law on the secrecy of bank deposits, Republic Act 1405, as a cloak against the autho¬rity of the Ombudsman and its deputies,” sabi ng mga may-akda.

Sa ilalim ng panukala, aamiyendahan ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at kailangang magbigay ng written permission ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na nagsasaad ang mga ito na pumapayag sila na buksan ng Ombudsman ang kanilang mga bank account. (Billy Begas)