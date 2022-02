Makabayan inginusong kasapi ng CPP-NPA-NDF

APAT na mga dating matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines – New People’s Army – National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) ang nagkumpirma nitong Lunes na ang mga mamababatas ng Makabayan Bloc o “KABAG” (Kabataan, Anakbayan, Bayan Muna, ACT, Gabriela) ay mga opisyal din ng CPP-NPA-NDF.

Sa lingguhang nabalitaan ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC), sinabi ni dating CPP official Jeffrey Celis alias “Ka Eric” na sina Neri Colmenares, Satur Ocampo, Liza Masa at Teddy Casiño ng Makabayan Bloc ay mga totoo ring operatiba ng CPP-NPA-NDF, at ito raw ay kaya niyang patunayan dahil lagi silang nagkikita ng mga KABAG na mambabatas sa mga Regional Committee meeting ng CPP-NPA-NDF.

“We can look them directly to their eyes,” ang sabi ni Celiz na ang tinutukoy ay mga miyembro ng KABAG na siya ring mga opisyal CPP-NPA-NDF.

“Kapag may mga kampanya na (national elections), hindi po totoo na ang mga nag-uusap diyan ay mga simpleng members ng mga partylist na ito. Ang mga nakikipag-usap sa kanila ay may basbas ng Regional Party Committee ng CPP,” paliwanag pa ni Celiz na dati ring miyembro ng Kabataan Makabayan.

Dagdag pa ni Celiz, mahalaga para sa komunistang-teroristang samahan ang Partylist representations. Ang tawag nga raw sa i-style na ito ay Urban Operations and Bureaucratic Infiltration.

Si Alma Gabin, naman na dating Education Deputy Secretary ng Eastern Visayas Regional Party Committee at founding member pa ng Kabataan Partylist, ay nagsabi na sa kanyang pamamalagi sa CPP-NPA-NDF naging nominee pa nga siya nito noong 2010.

Binahagi pa ni Gabin na ang mismong nagrecruit sa kanya ay siya ring nagpasumpa sa kanya hindi bilang kasapi ng Kabataan Party kung di ay bilang CPP-NPA-NDF member na.

“This is not red-tagging”, ang sabi ni Gabin, “KABAG is directed to the mission of the CPP-NPA-NDF,” aniya.