Makabagong tren para sa mga Pilipino

Balita kamakailan ang report ng Social Weather Stations (SWS) na siyam (9) sa bawat sampung (10) Filipino ay naghahangad ng mahusay na public transportation. Patunay na sa ilalim ng pandemic, nais ng karamihan sa atin ng mahusay na sistema ng sasakyang pampasahero.

Sinagot naman eto ng Department of Transportation (DoTr) na maraming proyekto ang pamahalaan ang ginagawa sa ngayon upang mabigyan ang mga commuters ng mabilis, maaasahan at ligtas na mass transportation. Naka-focus ang mga eto sa paglalatag ng mga sistemang mataas ang kapasidad, o naglululan ng maraming pasahero kada biyahe.

Kung mass transport ang pag-uusapan, nangunguna na ang mga tren. Ang isang tren na may 4 na bagon ay nagsasakay ng 1,300 sa isang biyahe.

Nakapanayam natin si Ms. Anna Tayag, Project Development Officer – Railways Sector (DoTr) sa radio noong Sabado (DZRJ810AM 1:00-2:00pm). Naikuwento ni Anna ang lahat ng proyekto ng pamahalaan na may kinalaman sa tren.

Una na rito ang Metro Manila Subway Project, isang subway train mula sa Valenzuela hanggang sa Manila International Airport na tatagos sa bayan ng QC, Pasig, Taguig at Paranaque. Kaya nitong pagsilbihan ang 370,000 pasahero kada araw.

Nag-umpisa ang trabaho noong Dec 2019, at ngayon ay handa na ang paggawa ng tunnel na dadaanan ng tren. Sa katunayan, dumating noong isang linggo ang unang cutterhead ng tunnel boring machine (TBM) na gagamitin sa paghukay ng tunner. Higante sa laki ang mga cutterhead ng TBM: 6.99 meter ang tangkad at 700 tonelada ang bigat.

Bukod sa Metro Manila Subway, inilalatag naman ng Makati LGU at private partners ang Makati Subway na dadaan sa ilalim ng Ayala Avenue, iikot sa JP Rizal hanggang sa may University of Makati.

Inilinya sa atin ni Anna ang mga tren na inaasahang mapapakinabangan bago matapos ang 2021: LRT 1 Extension (Baclaran-Cavite), bubuksan ang phase 1 hanggang A Santos sa 4th quarter 2021; mula sa 500,000 pasahero lalawak ang kapasidad ng LRT1 sa 800,000 pasahero/araw; LRT-2 East Extension (Santolan-Masinag) na bubuksan sa Abril 2021; dagdag na 80,000 pasahero/araw; PNR Clark Phase 1 (Tutuban-Malolos), target ang partial operations sa 4th quarter 2021; kapasidad 330,000 pasahero/araw.

MRT-7 (North Avenue, QC – San Jose Del Monte, Bulacan), partial operations by 4th quarter of 2021 at full completion by 2022; kapasidad 530,000 pasahero/araw; MRT-3 rehabilitation na matatapos sa Dec 2021; kapasidad 600,000 pasahero/araw.

Bukod sa mga eto, pinaghahandaan na rin ang pagtatayo ng dagdag na linya ng tren: PNR CLARK PHASE 2 (Malolos – Clark); 150,000 pasahero/araw; PNR CALAMBA (Solis, Manila) – Calamba); 350,000 pasahero/araw; PNR BICOL (Manila – Sorsogon/Port of Batangas); 100,000 pasahero/araw.

SUBIC-CLARK RAILWAY PROJECT (Subic Bay Port – Clark Freeport); MINDANAO RAILWAY PHASE 1 (Tagum- Davao-Digos); 130,000 pasahero/araw; LRT-2 WEST EXTENSION (Recto – Pier 4); dagdag 32,000 pasahero/araw.

MRT-4 (N Domingo QC-Taytay); 234,000 pasahero/araw; Makikita na ang priority ng ahensiya ay ang paglalagay ng pang maramihang transportation. Bukod sa ginhawang idudulot, makakatulong eto para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada at ang polusyon mula sa mga eto.