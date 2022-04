Makabagong kagitingan

Ginunita natin nitong April 9 ang Araw ng Kagitingan sa buong bansa bilang pag-alala sa kabayanihan, katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mga beteranong sundalo na lumaban sa pananakop ng mga Hapon noong Ikalawang Pandaigdigang digmaan.

Ang Dambana ng Kagitingan sa Mt. Samat sa Bataan ang sentro ng selebrasyon nitong weekend dahil sa nabanggit na lalawigan nagsimula ang makasaysayang death march ng mahigit 64,000 na mga sundalong Pinoy at 12,000 mga sundalong Amerikano na tinawag na “The Fall of Bataan”.

Ang malaking krus sa tuktok ng Mt. Samat ay inialay para sa mga sundalong lumaban at nasawi sa pakikipaglaban sa Japanese Imperial Army at tuwing April 9 ay ginugunita ito ng sambayanan bilang pagpupugay sa kanilang naging sakripisyo para sa bayan.

Pero hindi lamang mga beteranong sundalo ang kinikilala sa pagkakataong ito kundi pati na rin ang ating modern-day heroes na lumaban at buong tapang na hinarap ang hindi nakikitang kalaban para iligtas at proteksiyonan ang mga Pilipino sa bagsik ng COVID-19.

Ang mga ito ang dalawang uri mga Pilipinong bayani sa magkaibang panahon at magkaibang laban, subalit iisa ang layunin– ang iligtas ang bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan at pananakop ng hindi nakikitang kalaban para sa kaligtasan at kalusugan ng mamamayan.

Magsilbi sanang inspirasyon ang mga sakripisyong ito ng ating mga bayani at umusbong sa puso ng bawat Pilipino ang hangarin na makatulong para sa pagbangon ng bansa at makabawi sa naging epekto ng mahigit dalawang taong COVID-19 pandemic.

Sumasaludo po ako sa mga beterano ng ikalawang digmaan dahil sa kanilang naging sakripisyo para sa bayan, at sa lahat ng COVID frontliners gaya ng medical at health care professionals, mga magsasaka, mga opisyal at kawani ng gobyerno,mga alagad ng batas, mga bumbero , frontliners mula sa food service, transportasyon at iba pang sektor na humaharap sa panganib ng COVID-19 para lamang mapaglingkuran ang mga kababayan.

Hindi pa tapos ang laban ng sambayanan sa COVID-19 subalit unti-unti ng napagtatagumpayan ng gobyerno at mga Pilipino ang hamong hatid ng mapaminsalang virus.

Batay sa datos, patuloy ang pagbaba ng mga tinatamaan ng COVID-19 na isang indikasyong epektibo ang mga ginagawang pagtugon ng gobyerno at ng mga tao mismo para labanan ang mabagsik na virus.

Malaking bagay ang ipinapakitang pagtalima ng mamamayan sa mga abiso at paalala ng gobyerno na mga pag-iingat para makaiwas sa peligro ng COVID-19, pati na ang pakikipagtulungan ng mga ito para tumanggap ng bakuna bilang proteksiyon laban sa virus.

Bukod sa pagsunod sa minimum public health standards, malaking bagay ang vaccination rollout ng gobyerno dahil nagkaroon ng dagdag na proteksiyon ang mayorya ng mga Pilipino laban sa COVID-19 at magtutuloy-tuloy ang programa hanggang sa mabakunahan at mabigyan ng proteksiyon ang lahat ng mga Pilipino.

Nawa’y maging pamantayan natin ang kabayanihan ng mga bayani natin sa ating pakikipaglaban sa pandemya.

Hinihikayat namin ang lahat na magsilbing gabay ang kagitingan ng mga bayaning Pilipino noong World War II para paigtingin ang ating pagkakaisa at kooperasyon para matuldukan ang krisis na ito.

Ngayong nalalapit na rin ang araw ng halalan, lumabas po tayo at bumoto para payabungin pa ang diwa ng demokrasya na ipinaglaban ng ating mga bayani.

Hindi man digmaan ang ating nilalabanan ngayon, kabayanihan naman ang ipaglaban ang kinabukasan ng ating susunod na henerasyon.

At dahil panahon na rin ng Semana Santa, hinihikayat po natin ang lahat ng mga hindi pa nakatanggap ng primary doses at booster shot na samantalahin ang pagkakataon para magpabakuna.

Ayon po sa National Task Force Against COVID-19, maaaring magpabakuna kahit nasa probinsiya kung kayo ay nagbakasyon ngayong Holy Week, at ipakita lamang ang inyong vaccination card para mabigyan kayo ng booster shot, pati na rin ang mga hindi pa nakakumpleto ng kanilang primary at secondary doses.

Wala ng maidadahilan pa sa pagkakataong ito na wala kayong panahon kaya hindi nakapagpabakuna dahil kapag panahon ng kuwaresma ay walang pasok sa trabaho at walang mga aktibidad na gawing rason para hindi makapagpabakuna.

Dahil panahon ng pangilin, muli po nating ipinapaalala sa ating mga kababayan ang patuloy na pag-iingat para makaiwas sa peligro ng COVID-19.

Hindi pa COVID free ang Pilipinas kaya panatilihin ang pagsunod sa minimum public health standards –mask, hugas, iwas at bakuna.

Marami na po ang mga nag-uuwian ngayon sa mga probinsiya kaya aasahan ang maraming pagdagsa ng mga tao sa mga terminal ng bus, airports at mga pantalan kaya dapat manatiling mag-ingat.

Paalala po ng mga eksperto, umiwas sa maraming tao, siksikang lugar at mga umpukan para makaiwas sa peligro ng COVID-19 dahil posibleng isa sa mga makasalamuha o makasalubong ay may bitbit na virus.

Bagamat nagluwag na po tayo sa mga protocols dahil nasa Alert Level 1 na ang karamihang lugar sa bansa, hindi tayo dapat maging kampante dahil sa peligro ng COVID-19.

Panatilhin ang pagsusuot ng face mask kahit saan magpunta, at para sa lahat ng mga biyaherong maglalakbay sakay ng bus, iwasang kumain o kaya ay magtelebabad habang bumibiyahe para iwas sa peligro.

Ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan ang isinaalang-alang ng gobyerno lalo na ngayong panahon ng Semana Santa kaya kung ano ang pag-iingat na ginawa at sinunod sa mahigit dalawang taon ng pandemya ay ipagpatuloy po nating gawin para tuloy-tuloy na po ang ating pagtahak sa new normal.#