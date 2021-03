Majoy takam kay Maddie

Sa paglipat ng F2 Logistics Cargo Movers sa Premier Volleyball League, sabik namang makatapat ni Majoy Baron ang mga dating nitong mga nakalaban, pati na si middle blocker Maddie Madayag.

Nitong nakalipas na araw, tumalon na papuntang PVL ang Cargo Movers na tuluyan nang iniwan ang Philippine SuperLiga.

Magugunita na huling nagkalaban si Baron at Madayag sa UAAP ngunit nagtambal naman ang dalawang middle blocker sa Philippine national women’s volleyball team.

“Makakalaban ulit namin ‘yung former opponent namin, former friends at teammates from the national team in one league so it’s gonna be exciting, ” sey ng 5-foot-11 skipper. (Janiel Abby Toralba)