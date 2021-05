Majoy nagturo ng volleyball

Kahit sa simpleng paraan, binigyan ng pag-asa at tinuruan ni volleybelle Majoy Baron ang mga aspiring volleyball player sa pamamagitan ng sarili niyang diskarte.

Gumawa ng kanyang video ang dating DLSU Lady Spiker star gamit ang kanyang IG account at itinuro nito ang basic volleyball drills para makapagsanay ngayong quarantine. Bola at pader lang ang puhunan ay nakapagsagawa na siya ng online session.

“Bored at home? Swipe left for some basic volleyball drills. All you need to have is a ball and a wall!!,” caption ng 25-anyos na balibolista.

Matiyaga ring itinuro ng 5-foot-11 middle blocker ang drills sa nasabing video kung saan nagsampol siya ng wall dig, one hand dig, alternate dig at one hand dig.

Kulong man ngayon sa sariling tahanan ang dalaga ay inaasahang papalo naman ito sa paparating na PVL Bubble. (Aivan Episcope)