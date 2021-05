Maja sinisi si Gerald sa pagkalaos

Pasabog na naman ang interview ni Maja Salvador sa Mega Entertainment magazine, ha!

Kalalabas pa nga lang na magazine na `yon sa online, ang dami na agad nag-react sa mga chika ni Maja kay GR San Diego.

Anyway, isa sa napag-usapan nila, o mababasa sa Metro Entrtainment magazine ay ang tungkol sa naging relasyon ni Maja kay Gerald Anderson.

At sambit nga ng mga fan, tila lumalabas daw sa naturang interview ay sising-sisi si Maja sa pagpatol niya kay Gerald.

Naikuwento kasi ni Maja ang naging negatibong epekto noon sa kanyang career, pagkatao, image.

“Dapat hindi namin pinilit. Oo, na-in love kami sa isa’t isa. Pero siguro ‘yung mahirap na sa umpisa pero parang andiyan na eh! Alam mo yung ganon?

“Pero alam mong nag-struggle kaming dalawa, individualy.

“Kasi ako gapang talaga from the start. Kasi siya, dumarami pa ‘yung commercials niya. Ako talaga as in gapang ako, wala ako. Nawalan ako ng mga endorsement,” pahayag ni Maja.

Well, ang naging dating nga kasi ng pangyayari noon, parang nagkaroon ng ‘agawan’ sa pagitan nila ni Kim Chiu. Bagamat naipaliwanag na ni Maja noon, na hindi nag-overlap o nagsabay sila ni Kim sa puso ni Gerald.

Pero, dahil din sa naging relasyon nila ni Gerald, nasira noon ang friendship nila ni Kim.

Sabi nga ni Map B Eparg, “Dapat pinahalagahan mo ung friendship ninyo ni Kim Chiu kahit masakit piliin pa rin ang tama huwag piliin ang may masasaktan.”

Pero, may mga nag-aakusa rin kay Maja na binuhay lang nito ang matagal na raw nananahimik na isyu sa kanila. Na tingin nila, gusto lang ni Maja na mapag-usapan siya uli.

Sabi nga ni Rollie P., “Ang tagal na ng isyu `yan, binuhay pa uli. Laos na kasi, kaya gusto lang mapag-usapan uli.”

May mga nagkumpara rin sa buhay nina Kim at Maja ngayon. Na dahil si Kim nga raw ang naapi noon, nagmukhang kawawa sa nangyari, kaya nabiyayaan ito ng maayos na buhay ngayon.

Sey ni Alexis Dela Peña, “But look at Kim now, pausbong nang pausbong habang tumatanda. Dumami ang commercials, dumami ang project. May mga kanta pa siya. May pelikula pa kahit pandemia. Saan ka pa?”

Well, para naman sa mga fan ni Maja, tapos na `yon, at hindi kasalanan ni Maja kung sinagot lang niya ang mga tanong sa kanya. Wala nga raw dapat patunayan si Maja, dahil nananatiling maganda ang career nito, at mabango sa mga fan.

Hindi naman daw ito kukunin ng sikat na Metro Entertainment magazine kung laos na ito. Sobrang interesting lang daw ang buhay ni Maja sa showbiz, at marami ang naghahangad na mabasa ito uli.

Well… (Dondon Sermino)