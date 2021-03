Maja posibleng mabuntis bago kasal kay Rambo

Sa kabila ng mga naglalabasang balita o haka-haka na live-in na sina Maja Salvador at boyfriend na si Rambo Nunez, mariing itinanggi ito ng una sa interview niya sa pep.ph.

Wala pa rin daw proposal o engagement na nagagaganap. Wala pa nga raw siyang diamond ring. At kung sakali at nag-propose na nga ang boyfriend, kahit daw siguro bawalan siyang i-post ang singsing, ipo-post pa rin niya, malamang sa tuwa.

Wish pa rin ni Maja na kung magkakaroon sila ng anak, mauuna muna raw ang kasal sana. Although, halatang ayaw nitong magsalita ng patapos dahil, sey niya rin, “kung ano ang ibibigay ni Lord.”

Thirty-five ang ideal marrying age ni Maja at 32 na siya ngayon, so kung susundin ang ideal age niya, meron pa siyang 3 years para manatiling single at magawa pa ang mga gusto niyang gawin.

‘Yun nga lang, hayan at nag-put-up siya ng talent management na ang ka-partner niya ay ang boyfriend, pati na ang ina ng boyfriend niya. Parang kung titignan, preparation na rin ito kung sakali at maging isang pamilya na nga sila.

Ruru natawa sa ‘daks’ o ‘juts’ na tanong

“Mga katanungan niyo talaga, ma-isyu kayo!” ang natatawang sagot ni Ruru Madrid nang mag-Instagram Live ito.

Mababasa naman kasi ang mga tanong ng mga fan, follower niya, na halos lahat, pertaining to Bianca Umali. Halos karamihan, tinatanong, “Nasaan po si Bianca?” “Are you happy right now?” “You’re happy because of Bianca, right?” “INC na po ba si Bianca?”

Pero mukhang natawa ito sa nagtanong ng diretso sa kanya, “daks or juts?” Hindi nito binanggit o binasa ang tanong pero sakto na doon ito napa-react na mai-isyu nga raw ang tanong ng mga follower niya.

Walang sinagot si Ruru about Bianca pero sinagot nito ang tanong kung idol niya rin ang bagong leading man ni Bianca sa GMA-7 na Legal Wives na si Dennis Trillo.

“Naku naman! Sino po ba ang hindi?” sey niya.

“Naku naman, si Kuya Dennis, napakahusay na actor. Kapag nakasama niyo po ‘yan, sobrang humble.

“Tutulungan ka niya. Nakatrabaho ko minsan si Kuya Dennis noong ginawa namin ang Felix Manalo, makikita mo sa kanya ang dedication niya sa work niya. So, saludo ako sa ‘yo, Kuya Dennis,” sabi ni Ruru.