Maja naloka sa photo ni Shaina

Naaliw ako sa kuwento ng isang kaibigan ko na nagpunta sa concert ni Maja Salvador sa Alex Theater sa Glendale, California noong Sunday.

After the show raw ay may meet & greet daw sina Maja, Joseph Marco, Vin Abrenica, Pooh, at Arjo Atayde.

May isang matandang babae raw ang gustong magpa-sign ng dala-dala nitong picture kay Maja kahit bawal.

Sinaway raw siya ng staff, pero nagpumilit pa rin daw ang matandang babae.

Iniabot daw talaga kay Maja ang picture.

Inabot naman daw ni Maja, pero naloka ang actress/dancer nang makita ang picture.

Nag-dialogue raw si Maja ng, “Ate, si Shaina po ‘yan!”

‘Kaloka, na-“Wow, Mali!” ang matandang babae dahil hindi naman pala picture ni Maja ang dala-dala niya at picture pala ni Shaina Magdayao, ‘noh?!

Natawa na lang daw ang lahat ng mga nakakita sa eksenang ‘yon!

Hahaha!

‘Kaloka, huh!

Morissette, Joey, Ice ratsada sa mga US concert

Sa October 12 pa sa Washington, D.C. ang start ng Music Is Us concert tour sa United States of America nina Morissette, Joey Generoso at Ice (Aiza) Seguerra, pero kahapon nga ay okey na raw ang visa ng lahat ng mga kasali sa show.

Kuwento sa akin kahapon ni Anna Puno ng Star Media Entertainment, Inc., mas maganda raw na may working visa na ang tatlong artists na kasama sa Music Is Us para wala na silang problema pa.

Bukod nga raw sa Washington, D.C. may four shows pa sila. Nasa Pechanga Resort & Casino sila sa Temecula, California ng October 13 at sa Pittsburg, California sila ng October 14 at sa Las Vegas, Nevada naman sila raratsada ng October 19 at sa Beverly Hills, California naman ang last show nila ng October 21.

Ayon sa isang taga-Amerika na nakatsikahan ko, mabili raw ang tickets para sa five shows nina Morissette, Joey at Ice.

Marami raw ang exci­ted sa concert tour ng tatlo.

Sa totoo lang, kahit naman kasi sa Amerika ay hindi na matawaran ang kasikatan ni Morissette at marami na talaga ang gustong mapanood siya.

In fairness, kahit naman ang maraming sikat na mga singer ay nagsasabing isa na talaga si Morissette sa mga pinakahahanga­ang singer ngayon, huh!

Ano ang masasabi mo, Dondon?

Lalake ni Vice inaabangan sa ABS-CBN Ball

Sa Shangri-La Hotel Makati gaganapin ang first ever ABS-CBN Ball.

Bongga ‘yon dahil pi­ling-pili ang mga imbitado, huh!

Sa September 29 ‘yon gaganapin at pinaghahan­daan na ‘yon ng mga imbitado.

Kuwento ng isang source ko, a-attend daw si Vice Ganda sa event na ‘yon at pinaghahandaan daw ‘yon ng It’s Showtime host.

Ilang beses na raw inim­bitahan si Vice sa Star Magic Ball at never pa um-attend ang TV host/comedian, pero sa ABS-CBN Ball daw, talagang naghahanda raw ito.

Abangan daw kung sino ang magiging escort ni Vice dahil surprise raw ‘yon!