Maja, Kiray nagsampalan

Talagang iconic na ang role ni Maja Salvador na si Lily Cruz/Ivy Aguas dahil kahit ilang buwan na ngang tapos ang Wildflower ay ini-spoof pa rin ito, gaya na lang ng paggaya sa kanya ni Wacky Kiray sa episode ng I Can See Your Voice noong Sabado (Hunyo 23).

Simula pa lang ng show ay nagkakabaanggaan na ang dalawa, hanggang sa nagkahamunan na nga sila ng sampalan.

“Ako ang tunay na Ivy Agna (Aguas),” sabi ni Wacky Kiray na nagsimula ng kanilang catfight.

Na siyempre, hindi nakapalag si Wacky Kiray nung bigla siyang sampa­lin (pabiro at hindi naman kalakasan) ni Maja. Gusto sana niyang gumanti, pero wala siyang nagawa.

Pero lahat naman iyon ay biruan lang at kasama sa kulitan ng guest star at mga sing-vestigator na nauwi rin sa tawanan.

Bukod sa tawanan, naging sentimental din ang naturang episode dahil nagbigay ng payo si Maja sa isang seen-tunadong contestant na hindi maayos ang relasyon sa kanyang ama.

Para kay Maja, “Dapat talaga, mga anak ‘yung gumagawa ng paraan. Kung nagkatampuhan man o kung ano man, mga anak ang mag-a-adjust, kahit ano pa man yan.”

‘Di ba nga, si Maja ang gumawa ng paraan para makilala niya ang kanyang ama. Hindi pa siya artista noon ay na-feature na sa TV ang paghaharap nila ng kanyang ama.

Siyanga pala, tinupad naman ni Luis Manzano, ang host ng palabas, ang hiling ng contestant na mabigyan ng pustiso ang nakaalitang ama. Ibang klase talaga si Luis at ang kanyang show dahil hindi lang ito nagpapasaya ng mga manonood, kundi nagbibigay rin sa mga contestant ng inspirasyon at tulong.