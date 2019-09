Maja kinaaadikan ni Bisaya

Habang tsikahan kami nang tsikahan ni Annabelle Rama, abala naman siya sa pagkalikot sa kanyang cellphone with her assistant. Pinatse-check niya sa iWant app ang “The Killer Bride” ng ABS-CBN.

Madalas daw, maaga siyang umuuwi at inaabangan ang teleserye ni Maja Salvador.

Addicted sa “The Killer Bride” si Bisaya dahil ang galing-galing daw ni Maja.

Gusto rin ni Bisaya si Janella Salvador at ang ibang cast.

“Guest kasi si Eduardo sa pilot week, sa kapapanood ko, nagustuhan ko. Na-addict na ako. Ayokong malampasan kahit isang episode, kaya kung hindi ko abutan sa TV, sa iWant o YouTube ako nanonood,” sabi niya.

Bongga!

Ruffa, Annabelle hati sa gastos kay Lorin

Ang Sweet 16 birthday pa rin ng panganay niyang apo na si Lorin Gutierrez ang topic ng tsikahan namin nina Tito Eddie Gutierrez at Tita Annabelle Rama over dinner the other day.

Kasama namin ang balikbayan-friend namin na si Tita Mary Ann Opeña. Puri nang puri si Tita Mary Ann sa birthday event ni Lorin at tinanong niya si Bisaya kung sino ang gumastos doon.

“Kami ni Ruffa. Panganay kong apo, siyempre, tutulong ako,” sagot ni Bisaya.

“Favorite apo mo kasi si Lorin, palagi mo namang sinasabi ‘yan,” pambubuking naman ni Tita Mary Ann kay Bisaya.

“Baka nakakalimutan mo, birthday na rin ni Venice sa September 11,” paalala ni Tita Mary Ann kay Bisaya.

“Oo nga pala, ilang days na lang, birthday na ni Venice,” sagot ni Bisaya at nataranta at tinawagan kaagad si Ruffa.

“Ruffa, birthday na pala ni Venice sa September 11, ilang araw na lang ‘yan, maghahanda na naman tayo. Magpa-party na naman. Bakit hindi mo pa inaayos ‘yan. Saan tayo magpa-party?” sunod-sunod na tanong ni Bisaya kay Ruffa at parang biglang nahimasmasan.

Ipinaalala yata ni Ruffa kay Bisaya na next year pa magsi-16 years old si Venice, kaya nakalma si Bisaya. Nakalimutan niya na 15th birthday pa lang ng second daughter ni Ruffa on September 11.

“Magdi-dinner na lang siguro with the family sa September 11,” natatawang sabi ni Bisaya.

Well…

Mother Lily palaging nakatutok sa Abante

Anyway, nasa fave resto kami ni Mother Lily Monteverde sa Greenhills, San Juan, kaya ang dialogue ni Bisaya, “Bakit kaya hindi tumawag si Mother Lily ngayon?”

Pagka-dialogue ni Bisaya noon, biglang nag-ring ang kanyang cellphone, si Mother Lily ang tumatawag. It turned out na nandoon din pala si Mother Lily, pero nasa may hotpot side ng restaurant, kaya go kami roon.

Kasama ni Mother Lily ang misis ni Dondon Monteverde, si Grace na kagagaling lang sa New York City, USA.

“Inihatid ko ang anak ko. Doon mag-aaral. Nagkita nga sila ni Frankie Pangilinan (anak nina Francis Pangilinan at Sharon Cuneta) sa campus. Ewan ko lang, baka magkaklase pa sila,” kuwento ni Grace.

Kung ano-ano lang ang napagkuwentuhan namin ni Mother Lily dahil mukhang pagod na rin siya sa maghapong mga meeting niya.

In fairness, at 80, hindi pa rin nag-i-slow down si Mother Lily at tutok pa rin sa kanyang mga pelikula.

And she reads a lot, lalo na ng publicity ng kanyang mga pelikula.

“Ang Abante, mabait sa akin, palaging sinusulat mga pelikula ng Regal, nababasa ko,” sabi niya.