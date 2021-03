Maja ‘di sunod-sunuran kay Rambo

Alam mo, Dondon (my dear editor), napaka-sweet talaga ni Maja Salvador.

Na-surprise ako sa ipinadala niyang box ng cupcakes noong isang araw. Kasama noon ang PR kit ng sarili niyang talent management agency, ang Crown Artist Management.

May personalized card din si Maja at nakasulat doon na suportahan ko sana siya sa bago niyang karera bilang talent management agency owner nga.

“Inaasahan ko po na sana suportahan n’yo po ako sa bagong yugto ng aking karera!

“Maraming salamat po! See you soon. God bless!”

In fairness to Maja, kahit saan naman kami magkita, sobrang sweet at matsika ang aktres. Bumilib din ako na siya mismo ang nagsulat sa personalized card na ipinadala niya sa akin.

Obvious na “words” din niya ‘yung nakalagay doon dahil hindi siya nagpumilit na mag-English. Nakakaaliw nga si Maja kapag sinasabi niya na hindi talaga siya ganoon kagaling mag-English. Hindi naman kasi pretentious ang aktres!

Siyempre, very supportive ang boyfriend ni Maja na si Rambo Nuñez sa itinayo niyang business. Gina-guide siya ni Rambo sa bagay na ‘yon.

May sarili rin kasing digital company si Rambo at may events company ang nanay niyang si Marilen Nuñez, kaya sanay na sila sa business.

Actually, ‘yung issue nga na nakikialam si Rambo sa pagpapatakbo ng career ng girlfriend ay ayaw na niyang patulan pa.

Aminado naman ang binata na tumutulong siya sa ilang inquiries kay Maja, pero hindi naman siya ‘yung tipong nakatutok talaga sa career ng girlfriend dahil busy rin naman siya sa sarili niyang business.

Pero thankful naman daw si Rambo nang tanungin ko siya tungkol sa bagay na ‘yon para ma-clear din naman.

Anyway, going back to Maja’s Crown Artist Management agency, si Mikki Gonzalez na galing din sa ABS-CBN, ang tumutulong sa kanya sa business na ‘yon. Si Mikki rin ang in-charge sa schedule ni Maja.

Kay Mikki rin ako na nagsabi na sana ay mainterbyu ko si Maja, pero busy lang ang dalaga this week, pero malamang daw na makatsikahan ko ang aktres by next week.

Pero, Dondon, mas maganda rin naman na may sariling agency na si Maja dahil mas madali na siyang makokontak ngayon lalo na kapag may mga issue sa kanya, huh!

Ina ayaw sa lock-in taping

Sa virtual presscon ng “Me & Mrs. Cruz” ng iWantTFC kung saan ka-partner niya ang hunk at very young na si Paulo Angeles, tinanong ko si Ina Raymundo kung willing ba siyang mag-lock-in project ng matagal kung kasama niya ang mga anak na sina Erika at Jakob Poturnak.

Nilinaw ni Ina na ang dalaga lang niya ang gusto talagang pumasok sa showbiz.

“Si Jakob, sa sports talaga siya. Very athletic. Si Erik ‘yung gustong pumasok sa showbiz dahil kumakanta siya at gusto ring umarte.

“Pero need pa ni Erika na mag-workshop para mas matuto,” sey ni Ina.

Sinabi rin ni Ina na hindi niya kaya ang matagalang lock-in dahil ayaw niyang malayo sa kanyang pamilya.