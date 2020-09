Maitim na mga daliri

Kamakailan ay itinakbo sa ospital ang tatay ng atingtagasubaybay. Napansin nila na nangingitim ang mga daliri nito, ganun pa man, saka lang naobserbahan na nanghihina ito ngunitmukhang hindi naman hirap sa paghinga. Pagdating sa ospital ay nakunan ng “oxygen saturation” at sabi nasa 50 na lang ito. Agad agad nilagyan ng oxygen at tuluyang inadmit sa ICU. Ang tanong sa atin ay bakit ganoon na pala kalala ang kundisyon at pangingitim lang ng daliri ang nakita? Ano ang kinalaman nitosa paghinga at paano kaya maiiwasan ito.

Peripheral perfusion ang may kinalaman dito, o sa madalingsalita, daloy ng dugo hanggang sa kaduluduluhan ng ating mgadaliri, mapa kamay o paa. Ngunit bago natin pagusapan ito, unahin natin intindihin ang kaugnayan ng dugo at paghinganatin na naguumpisa sa ating puso. Ang puso natin ang syangnagbibigay ng dugo sa ating buong katawan. Ito ay tumitibok, at sa bawat tibok ay parang pump na bumobomba ito nangmakadaloy ang dugo mula sa malalaking ugat, papunta sa mgamedium sized vessels, hanggang sa maliliit na nasa dulo. Dalang dugo, maliban sa mga ibang mga nutrients ay ang mahalagang oxygen na nanggagaling sa baga. Ito rin ang dahilankung bakit matingkad na pula ang dugo na galing sa puso. Arterial blood ang tawag dito. Pinaiikot sa buong katawan ang oxygen at kapag naihatid na, ang dugong bumabalik ay medyomaitim ng kaunti. Venous blood naman ito. Pagbalik sa puso, muling malalagyan ng oxygen galling sa baga at ang cycle na itoang syang magpapaulit ulit.

Kung hindi maganda ang paghinga, mahina at kaunti ang oxygen na maikakarga sa dugo, kukulangin din ang matatanggapng iba‘t ibang lugar, lalo na pagdating sa mga dulo ng dalirikung kaya’t nangingitim ito. Nasusukat sa pamamagitan ng pulse oximeter na syang nilalagay sa daliri upang malaman kung gaano kadami ang oxygen na natatanggap dito. 98-99% ang normal na resulta. Kapag bumaba sa 90, hindi na ito maganda, lalong lalo na kung mas bumaba pa dito, kaya ang una talagangkakailanganin ay ang mabigyan ng karagdagang oxygen.

Sa pang araw araw, may maaari naman tayong gawin upanggumanda ang circulation ng dugo natin, lalong lalo na ang peripheral circulation. 1) maglakad, dahil ito ang isa sapinakamagandang low impact na ehersisyo, 2) iangat ang mgapaa para maipahinga ang mga ito, 3)panatiliin ang paginom ng tubig, 4) magpamasahe, 5) magstretching, 6) maligo ng madalas, 7) maaaring magyoga, at 8) kung matagal ang tayo o malayo ang lakarin, maaaring magsuot ng compression stockings. Sana gumanda ang ating blood circulation.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!

