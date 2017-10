Maintenance provider ng MRT-3, sisibakin

Inabisuhan ng Department of Transportation (DOTr) ang maintenance provider ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 na tatapusin na ang serbisyo ng kompanya dahil na rin sa halos araw-araw na aberyang nararanasan sa mga tren nito.

Kinumpirma kahapon ng pamunuan ng DOTr na noong Oktubre 17 nang maisilbi nila ang notice to terminate sa serbisyo ng Busan Universal Rail Inc. (BURI) bilang maintenance provider ng MRT-3.

Sa isang pahayag, sinabi ng DOTr na nagpasya sila na i-terminate ang kontrata sa BURI dahil sa ‘poor performance’ nito at kabiguan na tiyakin ang sapat na bilang ng mga tren lalo na ang mga ‘reliable and efficient trains’ na bumibiyahe araw-araw.

Bigo rin umano ang BURI na ipatupad ang maayos na pagbili ng spare parts na nakaapekto sa kakayahang magkumpuni ng mga sirang tren at ibang pasilidad ng MRT-3.

Nakasaad din sa notice na bigo ang kompanya na sumunod sa requirement na kumpleto at up-to-date computerized maintenance management system.

Gayunman, binigyan din ng DOTr ang BURI ng pitong araw para sagutin ang notice at ipaliwanag kung bakit hindi dapat tapusin ang kontrata at may sampung araw naman ang ahensiya para desisyunan kung maglalabas o hindi ng order to terminate ng buong kontrata.