Maine ‘walang utang na loob’ sa ADN

Napansin ni Maine Mendoza ang isang AlDub fan na nag-tweet sa kanya at tinag siya. Hindi siguro akalain ng fan na ito na mapapansin at rereplayan talaga siya ni Maine.

Sinabi ng fan na may Twitter handler na @dEnisseOoO na, “being part of ADN was such a positive experience for me, too bad u dont see it that way. hope u find ur own happiness and light.”

Tila hindi makapaniwala si Maine na nakabasa siya ng ganung paratang sa kanya. Kaya ang una nitong reply, “???? Seryoso itong tanong… saan po ito nanggaling?”

Sinagot din ni Maine ang nag-tweet na si @ANLUfet na, “Huy, @mainedcm. Sa dinami-dami naming nagsasabi sa ‘yo na sobrang deserve mo yung nakuha at narating mo sa ALDUB, yung negative things talaga tumatak sa ’yo? Talaga ba? O sya sige, Bibigay ko hiling mo. Di mo nga deserve. Bakit? Kasi ang hirap mong pasayahin at mag-appreciate.”

Sabi ni Maine, “Nakita ko ito, gets ko.. na hindi. Honestly hindi ko alam kung bakit lagi kayong galit sa akin kahit hindi naman ADN ang tinutukoy ko sa mga sinusulat ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit iniisip niyo na laging patungkol sainyo yung mga sinasabi ko kasi hindi naman.

“Hindi ako nagkulang sa pasasalamat sa lahat ng suporta at pagmamahal mula simula. Lahat ng ginawa niyo sa akin na-appreciate ko at sinubukan ko yun suklian sa paraang kaya ko. Di ko talaga maintindihan bakit hanggang ngayon may issue pa din?

“Bakit hindi nalang tayo mamuhay ng payapa lahat? Suportahan nalang ang gustong suportahan? Kailangan lagi may panunumbat at labasan ng sama ng loob? Sana dumating ang araw na tuluyang mawala ang galit niyo sa puso, kasi mabigat yan. Huwag niyo na ako pag-aksayahan ng panahon.”

Sabi pa rin ni Maine, “Habambuhay akong magpapasalamat sa mga sumuporta/nagmahal at sa mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal – ADN man o hindi. Nirerespeto ko yung umalis at yung mga nanatili. Pero sana doon sa mga umalis, hayaan na sana natin ang isa’t isa. Wag na pairalin ang “galit” sa puso.

“Masaya ako sa buhay ko ngayon, walang halong echos. Sana kayo din. Hope you find your own happiness and light as well. At muli, maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na binigay niyo.”

Ang totoo, hindi lahat ng artista ay kayang sumagot sa fan o fans na tulad ni Maine. Pero umpisa pa lang, klaro naming naiintindihan ang pinanggagalingan niya. Tama ang comment ng isa rin fan, problema nga naman sa ibang Aldub fans, ang gusto nila bilang fan, sila ang masusunod sa buhay ng mga iniidolo. Sa kanila na naka-sentro.

Nakalilimutan ng iba na may personal na buhay at kaligayahan din ang mga ito.

***

Andi ‘bedridden’ sa pagbubuntis

Kung totoo ang paniniwala na kapag iba ang nararamdaman ng babaeng buntis sa kanyang pagdadalangtao kumpara sa iba niyang pregnancy, posible raw na magkaibang gender ang pinagbubuntis.

Naka-dalawang girls na si Andi Eigenmann.

Ang anak na si Ellie at si Lilo. At ngayong nasa ikatlong pregnancy na siya, iba raw ang pinagdadaanan niya kumpara sa dalawang nauna niyang pagbubuntis. Ngayon ay bedridden lang daw siya madalas.

Sey ni Andi, “Bedridden for most part of the day because of my intense lower back pain. Definitely been feeling this pregnancy a little extra compared to the last 2.”

Kung totoo si Andi sa sinabi niyang this could be her last pregnancy dahil caesarean section siya, tiyak na matutuwa ito kung sakali at after two girls, boy naman na nga ang pinagbubuntis niya.