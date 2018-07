Nambulabog talaga sa YouTube ang July 8 episode ni Maine Mendoza sa Daig Kayo ng Lola Ko, huh!

Sa Twitter account ng GMA Network, ang nasabing episode ay pinanood nang mahigit 100,000 na beses! Pasok ito sa YouTube’s Top 15 trending video na nasa 14th spot nu’ng Miyerkoles.

Sa totoo lang, hindi lang sa YouTube nagpasiklab ang episode ni Meng dahil maging sa rating ay panalo ito at tren­ding topic din sa Twitter.

Kamakailaan, inilabas ng Twitter Philippines ang Top Female Celebrities mula January hanggang June 2018 at pinataob ng Phenomenal Star sa number one spot sina Maris Racal (#2), Kathryn Bernardo (#3), Maymay Entrata (#4) at Loisa Andalio (5).

Sa Top Male celebrities, nasa 3rd spot si Alden Richards at sa listahan ng Top Teleseryes, pumasok sa 3rd spot ang Kambal, Karibal ng Kapuso Network habang nasa 5th spot ang natapos na Sherlock Jr.

Sa Top Female celeb, number one si Meng at pagdating sa loveteam, pulling away pa rin sa number 1 ang AlDub loveteam nina Alden at Maine.

Pagdating talaga sa social media, walang puwedeng makatumba kay Maine, huh!