Maine super kilig sa birthday surprise ni Juancho

Dahil wala si Juancho Trivino (na nasa Cebu noong time na ‘yon), isang bonggang birthday surprise ang ibinigay niya kay Maine Mendoza noong gabi ng Miyerkoles.

Ang paligayahin si Maine ang unang-una ngang ginawa ni Juancho pagdating niya sa Maynila matapos ang ilang linggo na taping sa Cebu, kasama sina Barbie Forteza at Derrick Monasterio.

Tuwang-tuwa at kilig na kilig si Maine sa pasabog ni Juancho, na kasama pa si Sheena Halili, ha! Ang bongga nga at super effort talaga ang grupo para paligayahin si Maine, at successful naman sila sa plano nila.

“Happy birthday Maine, dahil wala kami nu’ng birthday mo,” sabi lang ni Juancho.

Aliw na aliw at super kilig si Maine sa pasabog nina Juancho at Sheena, dahil nag-costume pa ang mga ito. Muli nilang isinuot ang costume nila na ginamit sa Destined To Be Yours.

Birthday surprise from Team Pelangi. Ganiyan ang caption ni Maine.

“Uy nakakahiya! Ha! Ha! Ha!” tawang-tawa na reaksiyon ni Maine.

“Oh my God, grabe ‘yung mga damit niyo,” maririnig na sabi pa ni Maine sa video.

Well, siyempre may mga nagtatanong na naman, bakit wala si Alden sa birthday surprise na ‘yon ng mga artista ng Destined To Be Yours, eh, siya pa naman ang ka-loveteam ni Maine (Sinag) doon.

Eh, ang sagot lang naman, birthday surprise nga ‘yon ng Team Pelangi. Sa kuwento ng DTBY, magkakaibigan sina Sheena, Juancho at Maine na pare-pareho ngang nakatira sa Pelangi.