Maine sumuko ang katawan sa sobrang trabaho

Bagsak ang katawan­ ni Maine Mendoza nu’ng Sabado matapos­ ang Eat Bulaga dahil sa mara­ming trabahong­ sinabakan nu’ng isang linggo. Ang magpahinga­ nang todo ang inasam niya after ng EB Concert series nila ni Alden (Richards).

“Grabe this week! Thank God it’s Saturday. Thank you guys for watching Eat Bulaga. Cant wait to be home and get some much needed rest. Happy weekend, everbody!” tweet ni Meng.

Imagine nga naman, bukod sa araw-araw na pasok sa ‘Eat Bulaga’, nag-taping pa siya ng episode ng ‘Daig Kayo Ng Lola Ko’ last week. Siyempre, todo-rehearsals pa siya para sa ­concert series.

Eh, sinuklian naman ng AlDub Nation ang muli nilang pagsasama sa stage ni Alden dahil umabot sa mahigit 3M tweets ang ginamit na hashtag na #ALDUBwithBroadwayBoys.

Masayang-masaya naman ang ADN sa ­holding hands, malalagkit na titigan at akbayan­ sa performance ng mga idolong ala-John Travolta at Olivia Newton-John, huh!

***

Vilma, Lucy, Lani kaabang-abang ang eksena sa SONA

Ngayon ang 3rd State of the ­Nation Address ni President ­Rodrigo Duterte. Inaabangan­ ng bansa ang sasabihin ni P-Digong pati na political analyst at foreign correspondents.

Eh sa panig naman ng fashion critics, titiktikan nila ang kasuotan ng mga mambabatas, guests at government officials at iba pa. Sa tuwing may SONA, hindi ligtas sa mga kritiko kung sinu-sino ang best dressed at ang fashion disasters,­ huh!

Kahit kasi simpleng­ barong ang suot ng pangulo, may mga pasaway pa ring mga politician na ayaw pakabog sa kapwa politician na kahit hindi na bagay sa okasyon ang suot eh, gustong magpabida,­ huh!

Sa mga artistang naging politician, makikilatis ang isusuot nina Congresswomen Vilma Santos-Recto, Lani Revilla at Lucy Torres-Gomez. Eh sa mga lalaki naman kasi, sapat na ‘yung barong Tagalog o suit dahil hindi na nila kailangang magdagdag pa ng borloloy sa isusuot nila.

Sa showbiz critics naman, ang direksyon ni Bb. Joyce Bernal ang inaabangan bilang direktor ng SONA. Check natin kung maa-achieve niyang paliwanagin ang Plenary­ Hall na ayon sa unang­ pahayag niya ay gloomy ang dating, huh!

Take note na nga­yong araw rin ang premiere night ng Erik Matti movie na ‘Buy Bust’. Tungkol ito sa drug war na alam nating lahat na pinaiiral ng kasalukuyang admisnistrasyon.

Sinadya bang isabay sa SONA o nagkataon lang?