Maine pinataob sina Maymay,Kisses

Winner na naman si Maine Mendoza bilang Most Twee­ted about Filipino celebrities ng 2018 ayon sa report na inilabas ng Twitter Philippines nitong nakaraang araw!

Ayon sa tweet ng Twitter PH, “Filipinos love to stay informed as much as really love to talk about their favourites and la­test gossips. No wonder why the Filipino favorite @mainedcm cinched the highest place once again in the most tweeted about Filipino celebrities.”

Base sa track record ng achievement ni Meng this year, nakakalula naman talaga. Look, inilabas nitong nakaraang mga buwan ang lipstick shade niya mula sa global brand ng cosmetics.

History ang nangyari nang ilabas ito sa stores ng cosmetics dito at sa ibang bansa. Sold out in a few minutes, huh!

Tapos, one after another ang mga endorsement niya. Casting coup sa TV commercial ang pagsasama nila ni Marian Rivera sa isang skin care product.

Nagkaroon ng unang sitcom si Meng na Daddy’s Gurl at sa bagong movie na Jak Em Popoy, na inaaba­ngan na ng lahat. Naku, for sure, kapag malapit na ang showing nito, Twitter party na naman ang nagmamahal sa kanya!

Bilang pasasalamat ni Meng sa pagluklok sa kanya sa top spot sa Twitter PH, “Woah there!!! Thank you guys!!!!”

Ang pinataob ni Meng sa puwesto ay sina Maymay Entrata (2), Kisses Delavin (3), Alden Ri­chards (4), Edward Barber (5), Donny Pangilinan (6), Loisa Andalio (7), Kathryn Bernardo (8) at Maris Raccal (9).

Of course, pagdating naman sa Top Loveteams, pulling away ang AlDub nina Alden at Maine! Taob ang loveteams ng Kapamilya network, huh!

Anyway, salamat sa lahat ng mga fan ni Maine na nag-like at nag-retweet ng post namin kaugnay ng Christmas gift na ipinamahagi niya sa ilang press. Aba, hanggang ngayon, flooding pa rin ang aming social media account sa non-stop nilang pasasalamat sa mga naisusulat namin kay Meng!