Maine pambenta sa Vic, Coco movie

Sina Jericho Rosales at Jessy Mendiola ang final cast ng Girl in the Orange Dress, isa sa apat na official entries na inanunsiyo last Friday ng Metro Manila Film Festival mula sa Quantum Films at MJM Films.

Pinagpilian sina Jessy at Kim Chui para sa lead actress eh may ibang pelikulang gagawin si Kim kaya nag-beg off siya. This time, si Jay Abello ang director ng movie at hindi na si Dan Villegas na.

Pasok din ang entry nina Vic Sotto at Coco Martin, ang Popo En Jack, The Puliscredibles na ididirek ni Coco bilang si Rodel Nancianceno. Kulang pa ang casting ng movie at ang balita ay magiging bahagi rin nito si Maine Mendoza.

———–

Vice, Direk Joyce magkaaway

Pasado rin ang entry ni Vice Ganda na Fantastica: The Princess, The Prince and The Perya. Tanging ang mga young star na sina Maris Racal, Loisa Andalio at Maymay Enrata ang inilutang sa additional cast, dahil hindi pa inilabas ang aktor lalabas na The Prince.

Unang nabalita na si Dingdong ang makakasama ni Vice pero kalaunan, lumutang ang pangalan ni Richard Gutierrez. But this time, hindi na si Bb. Joyce Bernal ang direktor ng movie kundi si Barry Gonzales. Mukhang totoo nga ang tsismis na may isyu kina Vice at Direk Joyce, huh!

———–

Marian mananakot sa Pasko

Ang huli sa apat na unang­ entries ay ang Aurora ni Anne Curtis mula sa direksyon ni Yam Laranas. Sa mga unang write-up, isa itong horror thriller mula sa Viva Films.

Siyempre, sa apat na official entry pa lang, sure nang mahi-hit ng MMDA ang target nilang kita ng festival. Malaking porsiyento kasi ang commercial appeal na criteria ng MMDA.

Ang susunod na announcement ng huling apat na entries ay sa September 21 mula naman sa isusumite na finished product at sa August 31 naman para sa short film category.

Waiting naman ang publiko sa ipapasok sa entry ng Regal Entertainment dahil hindi kompleto ang MMFF kapag walang movie ang Regal, huh!

Ito kaya ‘yung comeback movie ni Marian Rivera?