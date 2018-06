Maine ‘Miss Friendship’ na sa ‘Lola’

Dahil sa hiling ng mga apo ni Lola Goreng na muli siyang magkuwento tungkol sa buhay nina Laura Patola & Duwending, kaya isang bonggang episode na naman ang masasaksihan sa Linggo ng gabi sa Daig Kayo Ng Lola Ko sa GMA 7.

Sa kuwento ay ipakikita na nagbago na si Laura Patola (Maine Mendoza), na mula sa pagiging ‘patolera’ ay Ms. Friendship na siya sa kanilang lugar.

Lalo ngang lumalim ang friendship between Laura at Duwen-Ding. Pero dahil kay Nitoy, nagkaroon uli ng problema sina Duwen-Ding at Laura.

Kinidnap ni Nitoy si Duwen-Ding at nahulog ang kanyang cap. Without the cap, wala ring power si Duwen-Ding’s, pero ayaw maniwala ni Nitoy.

Pinilit ni Nitoy kasama ang utol niyang si Junjun na ilabas ang magic niya, at napaamiin nga nila si Duwen-Ding na nasa cap ang kapangyarihan niya.

Wala namang idea si Laura na nakidnap si Duwen-Ding. At na-shocked siya nang makita na nasa bahay nila ang cap ni Duwen-Ding, kaya naramdaman niyang in danger ang buhay ng friend niya.

Nakuha ni Nitoy ang cap kay Laura matapos ang bakbakan. Desidido sina Laura at Duwen-Ding na bawiin ang cap kay Nitoy, pero wala na ito sa bahay nila.

Pero, bitin ang kuwento ni Lola Goreng dahil nagpahinga na siya sa puntong ito, at nangakong itutuloy ang kuwento paggising niya.

Bukod kay Maine, kasama rin sa episode na ito sina Tina Paner, Michael Flores, Lucho Ayala, Vince Crisostomo.

Long namulubi, iyak nang iyak

Sasabak sa drama ang komedyanteng si Long Mejia at gagampanan ang isang amang bagama’t salat sa buhay ay gagawin ang lahat mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang anak sa MMK ngayong Sabado (Hunyo 30).

Magiging palaboy si Modesto (Long), kasama ang anak na si Dick (Jairus Aquino), matapos iwan ang asawang lulong sa sugal. Sa Luneta Park sa Maynila sila titira, ito ang magiging saksi sa lahat ng sakripisyo at paghihirap na daranasin ng mag-ama, mula sa pagtulog sa kalye, hanggang sa panlilimos ng tulong sa mga tao.

Kahit na nakatira sa lansangan, pipilitin ni Modesto na matustusan ang pag-aaral ng anak sa pamamagitan ng pagkakarpintero. Pagsisikapan naman ni Dick na mag-aral nang mabuti, kahit na hindi ito madali, para matupad ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang ama.

Maisasakatuparan kaya ni Dick ang pagbibigay ng magandang buhay sa ama?

Panoorin ang kanilang nakakaantig pusong kwento ng sakripisyo at tagumpay ngayong Sabado ng gabi sa longest-running drama anthology sa Asya, ang MMK.

Kasama sa episode na ito sina Yñigo Delen, Lance Lucido, Yesha Camile, Maricel Morales, at Luis Hontiveros, sa ilalim ng direksyon ni Dado Lumibao at sa panunulat ni Joan Habana.