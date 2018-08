Maine may sorpresa kay Alden sa Sept. 21

Tuloy na tuloy ang second major concert ni Alden Richards na Adrenalin Rush kahit napapabalita itong nagkakasakit dahil sa sobrang trabaho at punong-puno ang schedule.

Hindi naman nagrere­klamo ang Pambansang Bae at super excited sa kakaibang concert na punong-puno raw ng pasabog.

Mukhang mag-aala Gary V. yata itong si Alden at hindi pumapalya sa mga rehearsals. Magaganap ang Adrenalin Rush sa Sept. 21, 8pm sa KIA Theatre.

Matapos ang successful Upsurge Concert niya last year ay doble raw ang excitement ng mga fan na manonood at kakaiba nga kasi ito. Sa direksyon ni GB Sampedro ay susuportahan si Alden ng mga kasamahang Kapuso Stars at malay ninyo at baka sorpresahin siya ni Maine Mendoza at mga kasamahan sa Victor Magtanggol.

Siyanga pala, may 3 nominations si Alden sa upcoming 10th year ng PMPC Star Awards for Music at kung makuha niya ang trophies ay isang malaking celebration ito. Lets keep our fingerprint Cross.

Movie ni Jinggoy na-delay sa leading lady

Ilang buwan din naming hindi napagkikita si former Senator Jinggoy Estrada dahil na rin siguro sa pagiging abala niya sa pag-iikot sa iba’t ibang parte ng Pilipinas para paunlakan ang mga imbitasyon ng iba´t ibang organisasyon at local government officials ng iba´t ibang bayan dito sa Pilipinas.

Nang magkita kami sa isang gathering ng mga showbiz friends niya sa panulat ay marami ang natuwa dahil hindi nabago ang pakikisalamuha niya sa mga ito. Masayang kuwentuhan kasama ang panganay na anak na kasalukuyang San Juan City Vice Mayor na si Janella Ejercito. Siya na nga ang nakalinyang susunod na Mayor ng San Juan since nasa final term na ang kasaluku­yang Mayor na si Guia Gomez.

Bukod kay Jinggoy ay maayos na nakipagtsikahan si Janella na magaling na rin magsalita although may halong kaba dahil first time raw niyang humarap sa press. At least nahahasa na rin siya sa pakikisalamuha sa mga press na magiging regular na kapag umupo siyang Mayor ng San Juan.

Well, hindi pa rin nawawala ang Estrada ma­gic. Balita namin ay muli itong sasabak sa pagka-Senador sa 2019 na may basbas ng amang si President Mayor Joseph Estrada ng Manila.

Hindi rin naman niya nalilimutan dalawin ang kaibigang naiwan sa Camp Crame na si Bong Revilla.

Hindi muna matutuloy ang pelikulang balak sana niyang gawin dahil hindi pa available ang napili niyang leading lady na nagbakasyon pan­samantala.

***

Nitong Huwebes nang gabi ay na-meet namin ang Department of Tourism Grand Ambassador to Japan na si Hiro Nishiuchi. Isang actress-model sa Japan na napili ng Phil Dept. of Tourist Ambassador sa Japan para i-promote ang ‘Its More Fun In The Philippines’.

29 years old na si Hiro pero mukhang bata at magandang Haponesa. Sa pagpapabalik-balik niya sa Pilipinas ay napamahal na ito sa kanya lalo na ang Coron, Palawan. Kailangan niyang mag-iikot sa buong Pilipinas para alam niya ang ibinebenta niya sa mga kababayan niya sa Japan.

Pangarap ni Hiro na mapasok ang showbiz pero kailangan pa niyang mag-aral ng Tagalog although marunong siyang mag-English pero kailangan pa rin niya ng isang interpreter.

Magkakaroon ng isang malaking Tourist Event na dadaluhan ng libo-libong mga Japanese para i-promote ang Pilipinas. Maganda ito lalo na nalalapit na ang pagbukas ng Boracay.