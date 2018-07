Maine mapapanood sa mga show ng ABS-CBN?

Handa nang makipagsaba­yan si Coco Martin kina Vic Sotto at Maine Mendoza pagdating sa pagpapakuwela sa big screen. Sa storycon ng festival entry nilang tatlo, ang ‘Jak En Popoy: The PulisCredibles’, aba may pa-wacky poses din si Coco sa pictures na kasama sina Bossing Vic at Meng, huh!

Halos kumpleto na ang casting ng pelikula. Kasama ang senior stars na sina Ronado Valdez, Tirso Cruz III at Cherry Pie Picache.

Join din sa cast ng ilang Eat Bulaga­ Dabarkads na sina Jose Manalo,­ Wally­ Bayola, Baby Baste at ­Ryzza Mae Dizon.

Reunited naman sina Coco at Arjo Atayde na na­ging magkalaban sa tele­serye ng una. Bakbakan na naman sigurado ang handog nila sa manonood.

And yes, Ryza Cenon is also included sa cast. Siya kaya ang magpapahirap kay Maine?

May mga fan nga lang na nagtatanong kung papayagan si Meng na mag-promote ng movie sa ABS-CBN 2 shows, huh! Unlike­ Alden Richards, contract­ star ng APT Entertainment ang Phenomenal Star at hindi ng GMA, huh!