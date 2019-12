Maine mabango pa rin sa mga kabataan

Kahit marami ang nagsasabi na nawalan sila ng gana kay Maine Mendoza dahil sa pakikipagrelasyon kay Arjo Atayde, mabenta pa rin ang aktres sa mga bata, ha!

Nagpasalamat nga si Rams David na manager ni Maine dahil sa napanalunan nitong award.

“Salamat sa lahat ng kabataang bumoto bilang isa sa mga itinanghal na Makabata ngayong 2019. Inspirasyon po kayo ni Maine @mainedcm sa lahat ng gawaing nya sa industriya. Salamat Anak TV, Eat Bulaga, GMA at APT Films gayun din sa lahat ng kumpanya, produksyon at producto na nagtitiwala sa kanya. Mabuhay po kayung lahat. #ToGodBeTheGlory @allaccesstoartists.ph,” sabi ni Rams.

Siyanga pala, si Maine na naman ang feature artist ng mga susunod na series ng Sunday show ng Kapuso. Buti naman at tinanggap ni Maine ang project para madalas na siyang mapanood sa naturang channel.

Mapili sa project si Maine at mukhang type niya ang Ms. Gloria Romero-led series at mga bata ang main character.

Pero ilang linggo na nating hindi napapanood si Tita Glo dahil may karamdaman ito. Si Ms. Nova Villa ang humalili pansamantala sa kanya. Tingnan natin kung hanggang kailan ito eere.

Japh Dolls pantasya ng mga boylet

Sanay na sanay tayo rito sa Pilipinas sa mga Korean Pop group, o mga K-drama star na marami ang sumusubaybay sa kanila.

Pero lingid sa kaalaman ng marami ay may umusbong na Fil-Jap group na unti-unti na ngang nakilala rito sa Pilipinas, at sila ay ang Japh Dolls na binubuo ng apat na kababaihan na half Japanese at half Filipino.

Sila ay umuwi rito sa Pilipinas at sa tulong ng kanilang manager ay dumaan sila sa rigid training sa pagkanta, pagsasayaw, at hosting.

Sa tagal na nila rito ay nakakapagsalita na sila ng Tagalog, although may puntong Hapon. Ang maganda ay nakakaintindi na sila ng lengguwaheng Pinoy.

Ang apat na millennial girls ay mga high school graduate, bago nila pinasok ang mundong ginagalawan nila ngayon.

Sa Dec. 9 ay may concert sila sa Music Museum at sina Ai Ai delas Alas, Kyline Alcantara at The Crib ang mga guest nila. “Japh Dolls Fantasy World” ang title ng concert nila.

Anyway, ang mga miyembro ng Japh Dolls ay sina Risa Murayama, Reina Minagawa, Rio Nishijima at Ruri Yamamoto.

At maraming boylet ang nagpapantasya sa kanila dahil puro sila magaganda at seksi, ha!

Bahay ni Carla sa Tagaytay nakamamangha

Maraming mga netizen ang na-inspire at natuwa sa house tour vlog ni Carla Abellana na mayroon na ngayong half a million views. Ibinida ni Carla ang kanyang two-storey vacation house sa Tagaytay na itinayo raw noong 2015 na bukas para sa kanilang pamilya at mga kaibigan.

Isa sa mga kahanga-hangang parte ng rest house nina Carla ay ang tiled staircase nito na ginamitan ng machuca tiles na nabili pa niya mula sa Spain. Hinangaan naman ng netizens ang pagka-hardworking at humble ng actress.

“At your age, building such a big house on your own is really commendable, Carla. You have a beautiful house.”

Miss na rin ng mga tagahanga sina Carla at Tom Rodriguez na mapapanood soon sa isang teleserye kung saan makakasama rin nila sina Coney Reyes, Rhian Ramos, at Mikael Daez na ipapalabas na sa susunod na taon.