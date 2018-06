Maine libreng halik bilang kahera ng food chain

Personal na pumunta si Maine Mendoza kahapon sa branch ng food chain franchise niya sa Bulacan upang i-entertain ang mga fan niyang gustong maging bahagi ng event na Mainelandia 2018 A Unity Fun Fair sa July.

Para sa mga fan ni Meng na hindi nakapag-register online sa event ang rason ng pagpunta niya sa food chain. Siyempre lumabas na ring fans day niya ‘yon dahil ayon sa ilan fans niya eh pagpapakita ng idolo nila ang love at respect sa fandom niya. Kaya lahat ng events niya, fund raising eh todo ang suporta nila dahil binibigyan sila ng importansiya ni Maine!

Kaya ang ginawa ng fans niya, pinag-trend nila sa Twitter ang hashtag na #MaineDeiAtMcDoStaClara. Sa pics na naglabasan na kuha ng ilang mga fan, pumapel na cashier sa drive through si Meng na may pahalik pa sa mga bata, huh! Present din ang family ng Pheno­menal Star sa food chain at nakisalamuha sa fans ni Meng.

Anyway, abangers din ang mga fan niya sa big reveal ng Universal Records kinagabihan.