Maine laman ng IG story ni Alden

Kinilig ang mga fan sa Instagram story ni Alden Richards nitong Valentine’s day, dahil ang photo nila ni Maine Mendoza ang makikita. Well, kahit nga sabihin mong may dyowa na si Maine, si Arjo Atayde nga, at hanggang ‘friendship’ lang talaga muna ang namamagitan sa kanila ni Alden, ang mga ganung sitwasyon ay nagbibigay aliw, pantasya pa rin sa mga fan nila.

Nabubuhayan pa rin sila ng loob, na kahit sa mga larawan lang ay makita nilang magkasama ang dalawa. Lalo na at may caption pa ito na, ‘Magpadala, Kiligin, at Ma-Inlove.’

Feeling ng mga fan, pinadalhan ng bulaklak ni Alden si Maine. Pero siyempre, promo kasi `yon ng ini-endorse nilang Toktok delivery app.

Pambansang Bae ambassador ng GMA Now

Anyway, si Alden nga ang GMA Now ambassador. At sabi nga niya, kahit

nasaan ka man, hindi ka mahuhuli sa mga paboritong mong Kapuso show dahil sa bagong handog ng GMA para sa mga loyal fan nito – ang mobile digital TV receiver na GMA Now!

Malinaw na mapapanood ang well-loved Kapuso channels na GMA, GMA News TV, Heart of Asia, Hallypop, at soon ay pati na rin DepEd TV, kasama ang iba pang free-to-air channels na available sa inyong lugar.

I-download ang libreng GMA Now app sa Google Play Store, mag-register, at ikabit ang dongle sa inyong smartphone.

May mga premyo ring naghihintay sa mga sasagot ng special quizzes at polls sa GMA Now Interactive Promos!

“Bilib ako sa portability and the convenience GMA Now offers. Kahit saan ako magpunta, as long as within the coverage area, I get to watch GMA shows,” sabi pa ni Alden.

Sa presyong P649 at walang monthly fee, available na ito sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Baguio City, Pangasinan, Batangas, Metro Cebu, Metro Davao, at Cagayan de Oro.

“As the country’s leading broadcast network, it is only fitting that we continue to improve our content and innovate our digital TV products. This is our way of expressing gratitude to our loyal Kapuso for their unceasing support. We are proud to say that GMA Now is the first mobile DTT receiver to combine traditional TV with the advantages of interactivity via the internet. This product was developed by our digital media and technology arm GMA New Media, Inc. with the Filipino viewers in mind as we adapt to their evolving needs and interests,” sabi ni Atty. Felipe L. Gozon.

Sa ‘Araw ng mga Puso’ Sharon niregaluhan ng sili, okra, saging ni Kiko

Super kilig naman si Sharon Cuneta sa V-Day gift ni Sen. Francis Pangilinan na bulaklak. Ang nakasaad kasi sa love letter ni Sen. Kiko ang mas nagpakilig kay Shawie.

“Nakakaloka lang ang sinulat na naman niya sa card. Hahahaha!” kilig na kilig na say ni Sharon.

Kasi nga, nakalagay sa letter na, ‘And when I kiss you lips, I know our love’s for keeps. Haha. I love you, always, always, always.’

Pero bago `yon, mas bongga ang Balentayms gip ni Kiko kay Sharon, na isang pumpon ng gulay (cauliflower, kalamansin, okra, sibuyas, puso ng saging, sili, kamias).

Heto nga ang nakalagay na mensahe:

“Cauliflower, kakaibang bulalak for sure mabubusog ka sa forever na pag-ibig.

“Siling Pangsigang, dahil umuusok pa rin sa anghang ang ating pag-ibig after all these years, pag-ibig sa isa’t isa at sa pamilya.’

“Calamansi at Kamias, dahil may asim sarap pa an gating pagmamahalan.

“Puso ng Saging, dahil ang puso ko belongs to you only.’

Oh, panalo, di ba?