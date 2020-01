Maine lalaban ng patayan para kay Arjo

Binara ni Maine Mendoza ang mga netizen na nagpa-trend sa Twitter ng hashtag na #NoToArjoTheUser last Monday.

“Wow, some ‘fans’ made #NoToArjoTheUser trend today. Congrats, but I say #YesToArjo,” buweltang tweet ni Meng.

Nag-trend naman kahapon ang #YesToArjo bilang suporta sa hashtag ni Maine.

“Tao lang sila na may damdamin,” rason ni@MJLoves_o09.

“Yes to Arjo kc ako ay isang fan lang. I have no right na manghimasok sa buhay ni M. Wala akong maitutulong kay ND ng pinalaki nila si M at pinag-aral sa reputable school I have no right to judge Arjo kc na sa social media ko lang siya kilala, getz mo?” – @ioweehehpera.

Naku, sorry na lang kayo, dahil sa takbo ng isip ni Maine, na maligayang-maligaya ngayon, makikipagpatayan talaga siya para kay Arjo, ha! So, sorry na lang kayo!

Ibalato na lang ninyo kay Meng ang love life niya at huwag na kasing makisawsaw, huh!

Kisses super bango pa rin sa Twitter

Masisipag ang mga fan ni Kisses Delavin sa social media. Konting kibot nito sa social media, todo likes, trending sa Twitter at ganado sila sa pagre-react.

Nang i-release ng Regal ang official poster ng pelikulang “D’Ninang” kung saan anak ni Ai Ai delas Alas ang role niya, bumandera ang hashtag na #D’NinangOfficialPosterRelease sa Twitter.

Naku, ipakita sana ng mga fan ni Kisses ang sipag nila sa social media kapag showing na ang movie sa January 22, huh!