Maine inokray ng mga fan: Pinagtawanan daw ang ‘Sugod Bahay’ winner

Napanood namin ang pinag-uusapang video kung saan na-bash sina Maine Mendoza at mga kasama sa Eat Bulaga, on their being ‘insensitive’. Namatayan ng anak ang napuntahan nilang Sugod Bahay winner at napaka-emosyonal nito sa kanyang panalo lalo na nang sabihin nitong, “may pampalibing na ako sa anak ko”.

At dahil nagbingi-bingihan ang mga host, hayun, naokray sila, lalo na si Maine na ginaya ang ‘emosyonal’ na pagsasalita nung winner.

Ang kanilang excuse, “Hindi po kasi namin naintindihan ang kanyang sinasabi,” to which we disagree dahil kung kami nga lang na sa naturang video lang nanonood ay klarong narinig ang sinabi nung umiiyak na winner, eh sila pa na siyang katabi at nagtatanong?

Iyan kasi minsan ang problema ng mga nagmamagaling na ‘host’. Bukod sa pinipili ang pinapapakinggan, madalas hindi naman talaga ‘sincerely’ nakikipag-usap sa tao dahil busy ang utak nila sa paghahanap ng masusundot o maitsi-chika na patawa o paandar.

We have seen a lot, kahit na itanong pa natin dun sa mga host ng ibang shows na paulit-ulit na nga ang kausap, iba pa rin ang sinasabi o sagot sa tanong hahahaha!

All for the sake of eliciting laughter and fun kahit na nga at times, offensive na sila.

Bumaha ng anekdota

No doubt, Kris Aquino is the best marketer of herself. Muli itong napatunayan during the grand presscon of Star Cinema’s I Love You, Hater.

Bukod sa mananawa ka sa dami ng mga quotable quotes at anecdotes ni Kris on almost everything (love, hate, her sons, Joshlia, endorsements, etc.), nagpasabog ito ng halos isang milyong pisong mga raffle prizes. It was her way of saying ‘thanks’ daw sa Star Cinema at ABS-CBN at lalong lalo na sa mga media friends niya na magpo-promote ng comeback movie niya after siyang mawala sa giant network. Para ngang nagkaroon ng Christmas Party in June ang Dolphy Theater dahil bumaha ng mga malalaking raffle items ga­ling kay Kris.

Nagmukha ngang ‘tinga’ ang limang gift items na pina-raffle naman ng mga bida sa movie na sina Joshua Garcia at Julia Barretto sa dami at kay bobonggang items from Kris and some of her 53 endorsements.

It was like watching Kris in a game show wherein she literally called the shots and she practically was in every frame.

Nakakaaliw ang ang trailer ng movie at halatang nasa tandem ng Joshlia ang lakas nito but then again, hindi dapat mawala sa eksena ang role ni Kris.

Gusto lang siguro ni Kris na matiyak na hindi mag-flop ang movie, kaya kailangan may sarili siyang paandar to promote and publicize it in any platform.

Kasi, kapag pumalpak ito at nag-flop, naku tiyak na sa kanya mabubunton ang sisi.

But gauging from the very appealing and feel-good trailer, malakas talaga ang hatak nito sa mga millennial at fans ng Joshlia at fans ni Kris.

Talaga lang, kinailangan ni Kris ang movie for her to finally say na nakabalik siya sa mainstream. Sa July 11 ang showing ng I Love You, Hater.