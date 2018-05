Maine gustong ipabugbog kay Gladys

Kontrabida na naman si Gladys Reyes sa Inday Will Always Love You, pero hindi raw siya takot sa mga basher lalo na sa viewers na masyadong naa-attach sa characters ng mga inaapi niya sa mga show.

“Parang hindi naman ako naba-bash dahil doon. Parang type naman nila na ako ‘yung kontrabida.

“Minsan nga, may nabasa pa ako, sana ako na rin daw ang kuning kontrabida ni Maine (Mendoza) kapag nagkaroon ng project ‘yung idol nila. Gusto nilang ipagbugbog si Maine sa akin. Hahahahaha!

“Sa tingin ko, tanggap naman ng mga tao ‘yung pagiging kontrabida ko sa Mara Clara pa lang (ang long running series na pinagsamahan nila noong 90’s ni Judy Ann Santos sa ABS-CBN),” sey ni Gladys.

Naikuwento rin ni Gladys na sa isang eksena nila ni Barbie Forteza sa Inday Will Always Love You na lumaban na ang character nito sa mapang-api niyang character, naaksidente raw siya sa may hagdan.

Sa eksena kasi, paatras siyang umaakyat habang may confrontation sila ni Barbie at nalaglag nga raw siya at kahit masakit, ipinagpatuloy pa rin naman nila ang eksenang ‘yon.

“Hindi naman malala ‘yung nangyari sa akin, kaya carry pa rin at itinuloy ‘yung eksena,” sey ni Gladys. (Jun Lalin)

***

Barbie, Kris malapit sa aksidente

Speaking of Barbie, sa pakikipagtsikahan ko sa kanya sa birthday event ko sa 81 SeiHai Japanese fusion restaurant, natanong ko siya tungkol sa iFlix movie na pagsasamahan nilang dalawa ni Kris Aquino, pero wala pa raw update tungkol doon.

“Ginagawa kasi ni Miss Kris ‘yung pelikula ng Star Cinema, kaya hindi ko pa po alam kung kailan kami mag-start doon sa movie namin,” sey ni Barbie.

Isa si Barbie sa mga nanggagaya kay Kris, kaya marami ang excited na matuloy na ang kanilang iFlix movie.

Naku, kung noong Sunday nga pala ay natapilok si Barbie, si Kris naman ay nalaglag sa hagdan noong Monday.

Sana naman kung matutuloy ‘yung pagsasamahan nilang pelikula ay huwag silang magkaroon ng freak accident sa set, huh!