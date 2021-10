Maine ‘di obligadong ikampanya si Arjo

Nakapag-file na nga ng COC si Arjo Atayde na tatakbo bilang Congressman ng 1st District ng Quezon City.

Kasama ni Arjo ang mga magulang na sina Art Atayde at Sylvia Sanchez nang mag-file at 100% ang suportang ibinibigay sa anak at sa mga plataporma at gusto nitong makitang pagbabago sa 1st District ng Quezon City.

Kapansin-pansin naman na kung ang ibang mga celebrity couples na nagpa-file ng COC ay kasama ang kanilang mga present partner, si Maine Mendoza na girlfriend ni Arjo ay wala sa tabi nito.

In fairness, hindi man nga siguro visible si Maine sa pagpa-file ng COC ni Arjo, very happy raw si Arjo sa suportang natatanggap mula sa girlfriend.

Ayon daw kay Arjo, “Grateful ako at very supportive si Maine.” At siguro si Arjo ‘yung ayaw rin niya na porke’t pinasok niya ang mundo ng politika ay oobligahin na rin niya si Maine sa bawat galaw niya ay kasama ito.

Sabi nga, ang suporta naman iba-iba ang pwedeng panggalingan.

Tonton hindi ininda ang COVID-19

Ine-encourage ni Tonton Gutierrez na magpa-vaccine against COVID-19 daw ang lahat dahil sa naging karanasan niya kamakailan lang.

Fully vaccinated na si Tonton nang malaman niyang nag-positive siya sa virus kaya pansamantalang na-delay ang taping nila ng kasalukuyang napapanood tuwing Linggo ng gabi sa GMA-7 na “Daig Kayo ng Lola Ko” na “It’s Not You It’s Me” kasama si Pokwang.

Sa isa sa mga room lang daw nila siya nag-quarantine ng 14 days at nagpapasalamat din ito na walang ibang nahawa sa household nila. Lahat daw sila ay nag-PCR swab test at lahat naman ay nag-negative.

“Thank God the vaccine works talaga. ‘Yun ang masasabi kong it works dahil at least, I didn’t feel anything. So ako nga, I would tell my friends, ‘yung mga hindi pa nagpapa-vaccine, magpa-vaccine sila because it’s really important.

“I’ve been in that situation pero buti na lang, I didn’t feel anything.”

Sa isang banda, parang reunion nga nila ni Pokwang ang It’s Not You It’s Me episode ng Daig Kayo ng Lola Ko kunsaan, mag-asawa ang mga characters nila, pero nag-switch sila.

“Sabi ko, napakagandang gawin nito. Minsan kasi, sa dami ng ginagawa mo, mostly drama. Ito, magaan. Kasama mo pa si Pokwang.”

Pero pag-amin niya, kinabahan din daw siya kung paano ito gagayahin.

“Kinabahan din ako kasi inisip ko, paano ko gagayahin ang acting ni Pokwang. Kasi, kapag nagsalita siya, magalaw, e ako, hindi naman. But it was very challenging.”